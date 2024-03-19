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《周處》王淨「刮鬍刀拿反了」逼哭阮經天！真相曝光　影迷全笑瘋

▲在電影《周處除三害》裡面，王淨（右）替阮經天刮鬍子的橋段，被影迷們抓包拿反了。不過也有人公布真相，其實是隱藏式的刮刀，讓大家紛紛笑翻，直呼：「長知識了！」（圖／翻攝threads）
▲在電影《周處除三害》裡面，王淨（右）替阮經天刮鬍子的橋段，被影迷們抓包拿反了。不過也有人公布真相，其實是隱藏式的刮刀，讓大家紛紛笑翻，直呼：「長知識了！」（圖／翻攝threads）

記者詹鎰睿／綜合報導

由阮經天、王淨主演的電影《周處除三害》不僅成功在中國爆紅，上架Netflix之後更蟬聯數周的收視冠軍，掀起影迷熱烈討論。不過，近日卻被不少觀眾抓包，王淨替阮經天刮鬍子時竟然拿反了，整個刮頭朝向鏡頭，令人感覺好出戲。為此，就有網友解釋，原來該牌刮鬍刀背後有個「隱藏式刮刀」，這才成功解開眾人疑惑，直呼：「長知識了！」

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近日，有網友在threads上面發文求解，「欸不是，這個感動的戲有個地方怪怪的，刮鬍刀這樣刮得下來鬍子？大家注意看刮鬍刀的頭完全沒對到鬍子。」可以看見王淨手上拿的是電動刮鬍刀，雖然傳出啟動的「滋滋聲響」，可是三個圓型的頭卻正對鏡頭，讓人百思不得其解。

▲也有網友拍下自家刮鬍刀的畫面，證明背後有隱藏式刮刀，是專門拿來修鬢角的。（圖／翻攝threads）
▲也有網友拍下自家刮鬍刀的畫面，證明背後有隱藏式刮刀，是專門拿來修鬢角的。（圖／翻攝threads）
畫面曝光後，不少人也產生疑惑，「欸我看的時候也超問號！」、「原來不是只有我發現」、「所以王淨才會笑啊：他們都以為我有刮」、「王淨在亂刮鬍子欸！」、「技術不好被刮痛到流淚嗎？」、「我真的會笑死。」

對此，也有許多男性網友解釋，「現在電動刮鬍刀後面都有，可以刮鬢角的刀頭喔～」、「側邊有刀頭用來修鬢角，只是一般來說要用三顆刀頭那裡修鬍子」、「鬍子太長的時候用刀頭是刮不了的」、「他用的是鬢角刀，有些電動刮鬍刀的旁邊可以打開，有一支修鬢角用的。」

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