中信兄弟啦啦隊迎韓籍新血！隊內人氣王峮峮：不會特別感受到威脅
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters在今（19）日舉辦全新陣容記者會，成員總數將來到25人，也是隊史最多，其中還包含了韓國籍新血的「韓國甜心」邊荷律與「超級隊長」李丹妃。媒體採訪隊內人氣王峮峮時，他表示不會特別感受到威脅，很開心有更多人加入。
記者林之越/台北報導
對於韓國籍新血的邊荷律與李丹妃的加入，原先隊內較有人氣的峮峮表示不會特別感受到威脅，並補充道：「因為還有籃球部分需要應援，所以原本覺得人手有點不足，現在有很多學妹加入，感覺比較可以忙得過來。」
同時，她也表示：「很開心有更多人加入，希望能讓Passion Sisters變得更好，不會覺得有被威脅到的感覺。」甚至，峮峮還友善的打算邀請兩位韓籍新成員一起去逛夜市和吃臭豆腐，不過李丹妃委婉回應，逛夜市可以，但似乎對於臭豆腐有點排斥。
目前中信兄弟啦啦隊全新陣容，共有25位隊員包含小安、貴貴、凱蒂、 裙裙、短今、希希、白白、晴兒、波波、昀二、盈瑩、妮可、林可、Julia、 君白、曼容，以及去年的六位練習生小迪、儀諪、汶汶、夏蕾、怡琪、Wendy 轉為正式成員，另外加入三位新成員則是上述提到的邊荷律、李丹妃和少鹽。
中信兄弟開幕戰4月3日將在台北大巨蛋開打，25位啦啦隊員全員上場，由中信兄弟迎戰台鋼雄鷹，邀請熱情球迷進入球場，為中信兄弟加油打氣。
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