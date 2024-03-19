BTS母公司HYBE推「環保專輯」 寫真小卡可溶於水嚇壞粉絲
熟悉KPOP的粉絲，肯定對買專輯送隨機寫真小卡的文化相當熟悉，不少粉絲為了集齊小卡花了不少錢，此舉也被不少民眾認為造成浪費，時常在專輯簽售會外頭見到一整袋被丟在垃圾桶的專輯，引發不少亂象。近日，BTS及NewJeans所屬的經紀公司HYBE娛樂就宣布，未來將推出「環保專輯」，不僅專輯外殼及內容物要求環保，就連寫真小卡都是環保材質，甚至可溶於水。HYBE娛樂消息一出，不少粉絲們都嚇壞了，甚至表示不如取消隨機制度，讓粉絲們都能搜集到自己喜歡的小卡，以免造成浪費。
記者張一笙／綜合報導
HYBE娛樂於昨（18）日宣布，所屬旗下分公司Belif Lab的新人女團「ILLIT」的Weverse專輯將引進循環使用、可生物溶解的材質技術。而Weverse專輯是以QR CODE取代CD實體，透過應用程式來欣賞藝人專輯中的音樂及照片。內容物會有可連結網頁的QR CODE，還會有藝人的寫真小卡及其他內容物。由於藝人、團體每次回歸都會推出不只一種版本的專輯，每一版專輯還會有不只一種造型的寫真小卡，粉絲們每一次拆專輯就像開盲盒一樣，不知道自己將會抽到哪一張，因此不少粉絲為了能夠搜集全套，都會一口氣買下多張專輯，造成不少浪費。
舉例來說，近期即將在台灣推出個人單曲的「應援女神」李多慧，光是專輯就有數位版、實體CD版以及官網CD版三種，再加上額外發行的數位小卡包，這張專輯推出的寫真小卡加起來就有40款。有粉絲統計，在不重複的情況下，光是只買專輯就得至少購入15張，並花上242,500韓元（約台幣5800元）。
透過隨機小卡，韓國經紀公司也能藉由粉絲們急切蒐集全套寫真小卡的心態，來促進專輯銷量，但同時也造成極大的浪費。因此HYBE娛樂提出的解決方法，就是透過引進環保材質來減少浪費。HYBE表示：「Weverse專輯是為了反映數位專輯趨勢外，也想讓粉絲有更多選擇而推出，我們計畫這次以ILLIT作為開始，逐漸（將環保材質）套用在所有HYBE旗下藝人的作品上。」
消息一出嚇壞不少粉絲，不少人都感到不諒解，並在論壇上表示：「要賣小卡又要假裝保護環境的模樣更討人厭」、「其他部分的想法很好，可是寫真小卡不能溶啊！」、「還不如取消簽售會買越多張越多抽獎機會的制度！」
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