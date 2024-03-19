周三迎2024春分節氣！128年來最早報到　絕美「黃道光」下班必看

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台北市立天文館說明，春分指太陽通過與天球赤道與黃道的交點，此時陽光直射地球赤道，當天日出於正東方、日沒於正西方，全球「晝夜等長」，此後日出日沒將逐漸偏北，北半球的晝漸長、夜漸短，直到夏至為止，南半球則剛好相反。
而每年的春分都在3月20日前後，2024年的春分時刻則是3月20日上午11點06分，是自1896年後，128年來最早，天文學上，春分點被訂為太陽在天球上移動的原點，太陽沿黃道繞行一圈再回到春分點的「分點年」，周期約為365.2424日，比日曆上的平年多了約四分之一天。
因此曆法上，相隔4年、100年與400年時，就會出現「閏年」修正時間，經過調整後，雖然每年春分的時刻略有不同，但總都落在3月21日的前後一、兩天內。從西元1651年到2150年春分時刻的統計圖上，就能清楚看出閏年修正的影響，而今年則是自1896年之後，128年來最早的春分，而且變早的趨勢會持續到2096年。
🟡春分「絕美黃道光」登場
台北市立天文館研究助理趙瑞青指出，黃道光是春天限定的奇特天象，主要是來自太陽系內微塵粒子所散射的陽光，由於塵埃呈透鏡狀分布在以太陽為中心的黃道面上，所以從地球上看起來呈三角錐狀，底部最寬可達約40度，高度更可近70度，最亮的區域幾乎與銀河一樣亮。
2024年春分在3月20日，太陽在這天直射赤道，是一年中「晝夜等長」的日子，春分前後數星期間是欣賞黃道光的最佳時機，日落後2小時內，在西方天空看見從地平線往上延伸、呈淡白色錐狀的黃道光。