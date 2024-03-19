Ailee要嫁給企業家了！結婚時間公開 《鬼怪》歌姬收到滿滿祝福
南韓「鐵肺歌姬」Ailee（李藝真）因演唱《孤單又燦爛的神－鬼怪》的插曲〈如初雪般走向你〉爆紅，她今（19）日傳出戀愛ING，男友是企業家，2人以結婚為前提交往，預計2025年結婚，Ailee的經紀公司也大方承認此事，深受網友祝福。
記者陳雅蘭／綜合報導
根據韓媒報導，Ailee的準新郎是一名企業家，2人正在對親友官宣戀情中，女方經紀公司表示：「Ailee正在和朋友介紹的普通男性以明年結婚為目標交往中。Ailee準備好的話，會親自跟粉絲報告好消息，希望大家用溫暖的視線看待兩人並給予支持。」
Ailee於2012年發行《Heaven》出道，一流唱功獲得業界肯定，受封「鐵肺歌后」、「韓國碧昂絲」等美譽，許多電視劇主題曲、插曲也都指名要Ailee演唱，包含張赫主演的《命中注定我愛你》、玄彬主演的《阿爾罕布拉宮的回憶》、宋仲基主演的《阿斯達年代記》、孔劉主演的《孤單又燦爛的神－鬼怪》等。
Ailee曾說私心最愛的電視原聲帶曲目就是《鬼怪》的〈如初雪般走向你〉，而該曲也在Spotify上突破1億點播次數，「我滿感謝的，因為對一般歌手來說，作品破1億次數是很正常的事，但對我來說是很特別的，因為一首電視劇插曲要破1億卻是滿不容易的，有這樣的機會我很榮幸」。
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