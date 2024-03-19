親子瘋玩4月看這裡！台中爽看22場大型表演、DIY通通不用錢
為迎接兒童假期，2024台中兒童藝術節「藝起這Young玩」活動將於4月5日開跑，邀請紙風車劇團、泰雅原舞工坊等33組表演藝術團隊，在4個週末假日帶來22場精彩演出，地點遍布台中市山、海、屯、城，還有各種DIY通通免費，家長可輕鬆帶著孩子參與，讓藝術文化陶冶身心、快樂成長。
記者顏幸如／台中報導
台中市長盧秀燕今（19）日主持市政會議時表示，台中人口即將邁入285萬，市民平均年齡在40歲左右，12歲以下人口約佔12%，是六都第2年輕的城市。她在養兒育女的過程中，常會煩惱假日的親子行程，市府為此貼心規劃各式免費且優質的藝文表演，家長可以帶著孩子一同參與4月的台中兒童藝術節，不僅增進親子感情，更能讓藝術文化陶冶身心。
文化局長陳佳君表示，今年台中兒童藝術節共規劃4大活動，地點遍布台中市山、海、屯、城，包含大型兒童劇、戶外匯演、藝文場館演出及校園巡演，邀請全台傑出表演團隊，不僅是市民休閒娛樂的選擇，也是給孩子們的藝術啟蒙教育。
陳佳君說明，大型兒童劇團由享譽國際的紙風車劇團演出，戶外匯演由台中聲五洲掌中劇團、高雄錦飛鳳傀儡戲劇團、雲林五洲小桃源掌中劇團、台中泰雅原舞工坊等多個團隊帶來精采展演，也邀請街頭藝人輪番帶來音樂、戲劇、舞蹈表演，還有親子市集與DIY手做等活動。
藝文場館部分，邀請台灣青年管樂團、嚐劇團等頂尖團隊在港區藝術中心帶來國際級精采演出；校園巡演方面，邀請新藝芳歌劇團、小青蛙劇團等11組團隊巡迴演出，讓藝術教育向下扎根。市府致力打造親子共學與文創好生活，歡迎爸媽帶著寶貝一起參與。相關資訊請至文化局官網或兒童藝術節臉書粉絲專頁。