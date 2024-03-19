守護市民食安信心！台南市府阻絕蘇丹紅 祭自主管理「安全標章」
致癌物蘇丹紅流竄全台，人心惶惶，面對市售調味料含有蘇丹紅色素的食安事件，為維護市民食品安全，台南市長黃偉哲今（19）日表示，為宣示落實蘇丹紅自主管理，推出「蘇丹紅色素自主管理合格標章」及「本場所不提供/不使用含蘇丹紅調味品」標示，從源頭、市場到餐桌皆能使民眾安心消費，衛生局也將加重稽查力道，若違反規定者將依法處辦，期能藉此提升市民對食品安全的信心，並要求業者落實蘇丹紅自主管理工作，共同守護市民的健康。
記者林莞茜／綜合報導
黃偉哲今日上午於南市政府永華市政中心，與大台南廚師業職業工會、臺南市餐盒食品商業同業公會、臺南市直轄市糕餅商業同業公會、台南市糕餅商業同業公會等公(工)會及榮獲必比登之阿美飯店、府城食府餐飲店、筑馨居、博仁堂、旅宿業及商圈等食品業者代表一同宣示落實蘇丹紅自主管理，並推出「蘇丹紅色素自主管理合格標章」及「本場所不提供/不使用含蘇丹紅調味品」標示，從源頭、市場到餐桌皆能使民眾安心消費！
市長黃偉哲表示，臺南是許多食品業者的重要聚落，食品安全一直是市府重視的議題，由於蘇丹紅色素的食安事件，市府不僅加強稽查及抽驗。為讓民眾能安心消費，衛生局針對源頭輸入業者，若符合逐批檢驗蘇丹紅色素合格、溯源管理及自主通報等規定，將核發「蘇丹紅色素自主管理合格標章」。並針對餐飲業及零售業，業者自主檢視及自主管理後，於場所未販售或未使用含蘇丹紅調味品，可張貼「本場所不提供/不使用含蘇丹紅調味品」標示，讓民眾清楚選擇及安心消費。衛生局將加重稽查力道，若違反規定者將依法處辦，期能藉此提升市民對食品安全的信心，並要求業者落實蘇丹紅自主管理工作，共同守護市民的健康。