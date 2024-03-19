「財富女神」王宥忻擁億萬身家！國中兒超狂賺錢術曝 靠這招賺翻
「財富女神」王宥忻白手起家，在30歲前就成為億萬富翁，是不折不扣的女強人。她育有一對國二、小六兒女，對學齡教育十分注重，曾出版「抓狂父母拯救計畫」分享父母育兒經，傳授如何讓孩子減少叛逆、從小就擁有財商思維的方法，近來兒子已經懂的賺錢，超狂賺錢方法跟著曝光，靠著去大賣場進貨超商買不到的零食到學校拆售。
記者吳雨婕／綜合報導
日前知名作家「晴媽咪」洪嘉穗到王宥忻家裡作客，兩人交流如何做出營養早餐，踏進財富女神的豪宅，晴媽咪一眼就看見王宥忻請專人訂製的百萬廚房，馬上大展身手，十分鐘不到馬上端出一碗色香味俱全的彩虹食物泥營養早餐，讓注重健康的王宥忻吃得相當開心，一口接一口馬上完食。王宥忻自稱是挑嘴雞，果然名不虛傳，每吃一口就說出彩虹食物泥中有高麗菜、花椰菜、紅蘿蔔、馬鈴薯、蘋果、香蕉、芝麻等食材，舌頭非常厲害。
對王宥忻來說，時間就是金錢，健康就是財富，如何兩者兼顧，是她一直在推廣與追求的理念，兩個教養專家碰面，除了分享健康話題，王宥忻也分享兒子近來已懂得賺錢。她說：「兒子學校沒有福利社，他請爸爸去大賣場買便利商店買不到的零食，拿到學校拆開零售，沒想到秒殺，成本100元，他賣了200元，直接賺一倍。原本兒子想花掉100元，只用100元進貨來賣，我跟他說這樣是窮人思維，應該200賺400、400賺800，從班上賣到全校、再批貨去賣，培養人才幫你賺錢，財富才能累積！」王宥忻幽默笑說可能學校會不允許，她只是機會教育兒子建立財商。
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