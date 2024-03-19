GTC／黃仁勳演講皮衣品牌曝！要價28萬台幣　相當於10股輝達股票

輝達執行長黃仁勳每每現身總以一身招牌黑色皮衣亮相，今（19）日他於GTC大會上舉行主題演講時，身上的黑色皮革摩托車夾克又再度成為話題焦點，外媒揭露，該件夾克要價近9000美元，相當於新台幣28萬元。 我是廣告 請繼續往下閱讀 各界將GTC視作「全球AI風向球」，黃仁勳描述GTC是來自不同領域和網路開發人員的最佳會議，現場座無虛席，官方YouTube更一度聚集6萬多人觀看，現場規模盛大、氣勢滂薄。為鞏固其AI晶片供應商的龍頭地位，黃仁勳宣布新一代AI晶片架構Blackwell即將問世，並曝光最新的「殺手級AI晶片」Blackwell B200。新產品必然是整場GTC的最大焦點，然而，黃仁勳身上的皮衣討論度竟不亞於自家產品。不少人發現，這次黃在大會上穿的皮衣，與過去常穿的款式不太一樣，有些人懷疑其樣式類似於蜥蜴皮或鱷魚皮。根據外媒《tom’s HARDWARE》記者報導， 這是Tom Ford SS2023 男裝系列的Tejus蜥蜴壓紋皮夾克，仔細觀察其衣領、拉鍊和袖口，由於加州禁止使用，故並非如外界猜測是蜥蜴皮或鱷魚皮，事實上，它只是壓花小牛皮，儘管如此，卻仍要價不菲，售價高達8990美元，約新台幣28萬元，相當於10股輝達股票。目前可在義大利奢侈品零售商Luisa Via Roma以40%的折扣購買與「兩兆男」同款的皮夾克，折扣後約為5394美元。▲Tom Ford SS2023 男裝系列的Tejus蜥蜴壓紋皮夾克。（圖／擷取自Luisa Via Roma）更多「輝達GTC大會」相關新聞。GTC／股票造王者！黃仁勳點名的「這些公司」股價都大漲GTC大會／最可愛嘉賓站台！黃仁勳與小機器人互動萌翻全場GTC大會／Blackwell強在哪？黃仁勳：是推動這場新工業革命的引擎GTC大會／最強AI晶片GB200亮相！輝達證實：採用台積電奈米製程