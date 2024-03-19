蘭展外銷訂單創20年新高　黃偉哲：明年再以雙展登場

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黃偉哲指出，今年的蘭花雙展參觀人次多、銷售額也創新高，也向世界展現臺灣傲人的蘭花生技軟實力。此外，每3年舉辦一次的亞太蘭展，睽違21年也將再度於臺南舉辦，與世界三大蘭展之一的臺灣國際蘭展強強聯手，明年3月於臺南市以國際雙展規模登場。經過今年兩大世界級蘭花盛事所累積的寶貴經驗，相信明年的雙展必定更將精彩可期！
今年兩大蘭花盛會共有16個國內外蘭花相關組織參與，共計1,578株蘭花報名參加個體花競賽，大獎花展示區是所有參展民眾流連忘返之處，不只讓民眾共同見證了臺灣培育蘭花的堅強實力，也讓所有蘭花愛好者大飽眼福，加上世界蘭展大臺南會展中心的迎賓國旗蘭花牆，獨特的奈米技術噴印，將臺灣農業科技力、競爭力以及強大的行銷成就表露無遺；此外，在8大主題、共100場的蘭花會議，吸引將近千位學者參加，顯示臺灣、臺南蘭花的重要性。
蘭展雙展期間，同步帶動臺南市觀光成效，臺南觀光旅遊局經統計，2月起至蘭展閉幕，臺南市旅宿業住宿率平均達80%以上，其中假日平均住宿率高達90%，部分旅宿業更是一房難求。
今日發表會貴賓雲集，市議員沈震東、農糧署南區副分署長黃怡仁、社團法人台灣蘭花產銷發展協會理事長黃文榮及秘書長曾俊弼、中華民國對外貿易發展協會台南辦事處主任周秀芬皆到場共襄盛舉。