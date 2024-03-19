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蘭展外銷訂單創20年新高　黃偉哲：明年再以雙展登場

▲台南市政府今天舉辦蘭展成果發表會，今年蘭展總參觀人數較去年成長2.7萬人，突破35萬人，參展國達62國，外銷訂單逾115億元，創下20年來新高。（圖／台南市政府提供）
▲台南市政府今天舉辦蘭展成果發表會，今年蘭展總參觀人數較去年成長2.7萬人，突破35萬人，參展國達62國，外銷訂單逾115億元，創下20年來新高。（圖／台南市政府提供）

記者郭俊暉／台南報導

「第20屆臺灣國際蘭展暨第23屆世界蘭展」今年首度以雙展模式登場，臺南市政府今（19）日舉辦蘭展成果發表會，今年蘭展總參觀人數較去年成長2.7萬人，突破35萬人，參展國達62國，現場蘭花銷售2,500萬元；未來3到5年外銷訂單逾115億元，參與展售的571項臺南農產精品，銷售金額451萬創20年來新高；市長黃偉哲宣布明年亞太蘭展也將以國際雙展規模登場。

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▲台南市長黃偉哲宣布明年亞太蘭展也將以國際雙展規模登場。（圖／台南市政府提供）
▲台南市長黃偉哲宣布明年亞太蘭展也將以國際雙展規模登場。（圖／台南市政府提供）
黃偉哲表示，臺南市歷經12年努力，成功爭取到富有蘭花屆奧林匹克的「世界蘭展」與已邁入20年的「臺灣國際蘭展」同步舉辦，吸引62國國家參展，也將展期從以往的10天，延長至16天，配合臺灣燈會，讓國內外遊客可以「白天賞蘭花、晚上賞燈花」，完整體驗臺南不同景致下的美與風情。

黃偉哲指出，今年的蘭花雙展參觀人次多、銷售額也創新高，也向世界展現臺灣傲人的蘭花生技軟實力。此外，每3年舉辦一次的亞太蘭展，睽違21年也將再度於臺南舉辦，與世界三大蘭展之一的臺灣國際蘭展強強聯手，明年3月於臺南市以國際雙展規模登場。經過今年兩大世界級蘭花盛事所累積的寶貴經驗，相信明年的雙展必定更將精彩可期！

今年兩大蘭花盛會共有16個國內外蘭花相關組織參與，共計1,578株蘭花報名參加個體花競賽，大獎花展示區是所有參展民眾流連忘返之處，不只讓民眾共同見證了臺灣培育蘭花的堅強實力，也讓所有蘭花愛好者大飽眼福，加上世界蘭展大臺南會展中心的迎賓國旗蘭花牆，獨特的奈米技術噴印，將臺灣農業科技力、競爭力以及強大的行銷成就表露無遺；此外，在8大主題、共100場的蘭花會議，吸引將近千位學者參加，顯示臺灣、臺南蘭花的重要性。

蘭展雙展期間，同步帶動臺南市觀光成效，臺南觀光旅遊局經統計，2月起至蘭展閉幕，臺南市旅宿業住宿率平均達80%以上，其中假日平均住宿率高達90%，部分旅宿業更是一房難求。

今日發表會貴賓雲集，市議員沈震東、農糧署南區副分署長黃怡仁、社團法人台灣蘭花產銷發展協會理事長黃文榮及秘書長曾俊弼、中華民國對外貿易發展協會台南辦事處主任周秀芬皆到場共襄盛舉。

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