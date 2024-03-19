輝達GTC大會開場50秒就看見台灣 財經網美笑喊：皮衣男你說實話
輝達在台灣時間3/19凌晨4點於美國加州聖荷西會議中心舉行年度盛事GTC大會，輝達執行長黃仁勳發表主題演說，開場不到1分鐘，就赫然出現台灣，並以台灣作為範例，說明CorrDiff模型可更精準預測颱風，成了另類的「讓世界看見台灣」。而這畫面一出，讓財經網美胡采蘋忍不住轉發，更笑喊「皮衣男你說實話，本來是不是要加蚵仔煎和豬腳的圖片在旁邊！」。而這則貼文也讓掀起網友共鳴，笑回「他應該很想標夜市在哪裡」、「還有麻花捲」。
記者魏妤庭／台北報導
黃仁勳開場發表主題演說，巨型螢幕播放影片第50秒就出現佔滿螢幕的台灣，而有網友看到，也特別截圖貼出台灣作為輝達Earth-2氣候數位孿生雲端平台的使用範例，演示極端氣候事件。該網友對此感嘆說「使用台灣作為背景畫面，有意無意替台灣增加能見度」，並在留言中提到，蘋果電腦和特斯拉很怕提到與台灣有所關聯，反正中國市場目前不是輝達主要目標，台灣生產鏈順利，在某種程度上也是輝達在未來成功的要素之一。
看到此網友貼文也讓胡采蘋忍不住轉發，並笑說「皮衣男你說實話，本來是不是要加蚵仔煎和豬腳的圖片在旁邊！」，也讓不少網友熱烈討論，直說黃仁勳「他應該很想標夜市在哪裡」、「還有麻花捲」、「旁邊好大一塊蔥蛋」、「愛吃的全放上去」、「現在看到他的臉都自動連結到麻花捲，到底是什麼圖像記憶法」。
輝達GTC大會今年除了宣布推出新款人工智慧晶片Blackwell B200，該晶片由2080億個電晶體組成，數量更是先前推出晶片所具有800億個電晶體的兩倍以上。而該款晶片將有亞馬遜、谷歌、微軟、特斯拉等客戶會使用。同時，黃仁勳在會中也宣布多家台廠成為新一代晶片供應鏈的合作夥伴，包含台積電、鴻海、技嘉、緯創、緯穎、廣達旗下雲達國際科技、華擎、和碩等。