Dyson推出無線洗地機WashG1！牛奶麥片打翻一次清 售價2萬2900元
Dyson今（19）日在台推出重磅新品Dyson WashG1雙驅四刷無線洗地機，最主要的特色為採用獨家的「固液毛髮三重分離技術」，和現有的洗地機用吸力吸除髒污不同，為非吸力驅動的地面清洗方式。實際在活動現場體驗，將番茄醬、茶葉、咖啡、毛髮等同時出現的髒污用WashG1拖過去一次，幾乎可以一次清潔乾淨，小孩打翻牛奶麥片應該也能快速處理。但機身重達4.9公斤，以女性來說很難輕易單手搬動，售價2萬2900元。
記者周淑萍/綜合報導
Dyson在台推出旗下首款無線洗地機WashG1，2萬多元的售價，相較於市售的洗地機，價格屬於貴婦等級門檻，但Dyson打出了不少誘人的全新技術。Dyson提到現有的洗地機基本上依賴吸力吸除髒污，這樣的做法容易讓固液態垃圾卡在於管道之中，長期下來有可能會降低清潔效果，且混合濕污的固體垃圾也容易卡在機器內部邊角，如此一來，可能地板髒汙沒有清乾淨，還要手動清潔吸塵器邊角。
以科技掛帥的Dyson，在WashG1特別研發非吸力驅動的地面清洗方式，將兩條內置馬達的主滾筒反向旋轉的同時，電壓調變泵浦將清水輸送至26個沿著滾筒分佈的出水口，浸潤兩條滾筒，再透過刮水條刮附滾筒上的污水，達到持續的以清水清潔地面的效果。此外，地板濕度和滾筒旋轉帶來的摩擦力是去污的關鍵，Dyson WashG1提供三種釋水模式和一段強效模式，來自由調整出水量與濕度。
為了解決毛髮卡在吸頭的痛點， WashG1採用獨特的固液毛髮三重分離技術，前置分離毛髮和固液態髒污，機器開啟後，兩條主滾筒反向旋轉，持續清洗並捲起地面上的各種乾濕髒污及毛髮。同時緊貼主滾筒的兩根內置副尼龍滾刷不斷刷下主滾筒上黏附的固體污垢、碎屑和毛髮，並將固體垃圾甩至可拆卸的碎屑盒中。同時自帶清潔模式，於機器充電時會自動啟動系統清洗機器管道、滾筒及碎屑盤，整個過程約140秒。
記者實際在現場體驗洗地機，確實效果相當不錯，幾乎拖過一次就能把固態、液態、毛髮等全部清乾淨，且兩條主滾筒有配置馬達，在清潔過程中會有動力驅動，機身和吸頭連結的頸部後側有滾輪，可以直接貼地清潔，推動的順暢感很好，但機身有將近5公斤的重量，並不輕，如果需要搬移就需要雙手，以女性來說很難單手搬移機身，且主要針對木質硬地板，毛毯地面環境還是只能用傳統的方式來打掃了。