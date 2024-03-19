台灣微軟AI年度盛會今日登場　Copilot企業版4月底前支援繁體中文

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卞志祥指出，台灣式全世界新AI經濟生態圈中，從IC設計、系統製造到產業應用，都擁有完整人才及場域的獨特經濟體，過去一年，微軟與台灣企業、生態圈攜手跨行業生成式AI使用案例，促企業轉型也為各產業帶來商機。隨著Copilot for Security在4/1上市，微軟將持續以前瞻技術最大化台灣優勢，推動產業在安全合規基礎邁向智慧世代。
針對AI趨勢下的企業組織發展，微軟全球Copilot現代辦公室解決方案產品與營運總監TJ Devine表示，繁瑣溝通及郵件會議等庶務消耗員工創新能力，並以Copilot for Microsoft 365為例，從客戶回饋中發現，使用後，有7成認為工作變得更有效率，6成8工作品質提升，7成7認為使用過就不想離開。
微軟亞洲區Microsoft Azure策略營運總經理康容指出，AI帶動企業甚至產業轉型，有效和工作流程整合，豐富員工體驗，重塑客戶互動，並優化業務流程，改變創新開發等方面產生巨大影響，如如如Copilot可深入日常工作流程帶來全新工作體驗。此外，Azure平台與工具讓企業在安全、負責任AI基礎上開發客製化生成式AI應用，賦能產業智慧應用，創造無限可能性。
除了重量級講者帶來的豐富內容，台灣微軟針對產業佈署AI提供導入政策及法遵規範建議，包含管控資料存取權限、企業AI人才策略佈局、符合生成資訊的合規性與隱私，並攜手跨產業客戶實踐AI轉型，如半導體聯發科、金融業中華開發金控、永豐銀行等，提高企業員工工作效率，並優化工作流程。
台灣微軟首席營運長陳慧蓉表示，AI正在重塑所有產業，企業應藉此契機翻新思維，運用AI創造出競爭優勢，包含釋放企業生產力、打造革新AI解決方案凸顯差異化價值，奠基於信任的基礎上進行創新，守護企業資訊安全。