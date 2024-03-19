七成Z世代年輕人偏好網購！知名電商調查東南亞市場 消費習慣曝
東南亞主要電商中，蝦皮（Shopee）表現獨佔鰲頭，近期蝦皮公佈Z世代年輕人問卷調查結果，發現近七成年輕人偏好網購，消費習慣已隨著時間產生巨大改變。
國際中心賴正琳／綜合報導
《路透社》報導，過去消費者普遍傾向於前往實體店面試裝再選購，然而隨著科技日新月異，消費習慣已顯著改變。電商平台Shopee委託全球消費者調查平台「Kantar Profiles」對數千名名Z世代購物者進行的調查顯示，五成以上的受訪者在社群平台或實體店面觀覽產品後，會轉到電子商務平台購買商品，這主要是因為平台的產品選擇多且品質好，付款方式也方便。
調查也顯示，每三位Z世代受訪者中，就有一人會至少花五天時間閱讀商品評論、熟悉產品特色和價格等資訊。他們在下單前也會考慮退貨與退款的過程，以及送貨服務。
所謂Z世代（Generation Z）指的是1997年起到現在出生的人，Google於1997這年註冊自己的網域名稱（domain name），他們的父母多半是思想獨立的X世代（1965年～1980年），目前他們已經占全球人口35%比例。 長期以來千禧世代（Millennials，約略是80後和90後出生族群）是品牌行銷的重點人群，但品牌公司已逐漸將目標受眾轉向Z世代青年。