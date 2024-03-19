劉嘉玲、梁朝偉愛了20年！影帝「求愛故事」曝光：追到手就不主動
梁朝偉與劉嘉玲愛情長跑20年、結婚16年，一直都是香港娛樂圈中的金童玉女；近日，劉嘉玲主持的節目《嘉人自友約》邀請朱茵暢談另一半趣事，劉嘉玲透露梁朝偉追求前後差很多：「他追到手就不主動了！」揭開影帝其實與普羅大眾的男人追愛手段一樣。
記者黃雅琪／綜合報導
劉嘉玲與朱茵因拍攝2004年電影《性感都市》相識，兩人這次在節目《嘉人自友約》暢談另一半話題，朱茵幸福的透露，老公黃貫中是很有情趣的男人，劉嘉玲則笑說梁朝偉完全不一樣：「我也不知道為什麼，會待在一起這麼多年，很神奇！」她形容兩人可以相處那麼多年，比較像是一起成長的感覺。
劉嘉玲加碼爆料，梁朝偉在追求前後態度差很多：「他就是除了追我的時候主動，（追到手了）就不主動了。」不過，她也提到梁朝偉對於演戲很專業，會在開拍前把角色研究透徹：「你看他60歲的人去學鋼琴，有沒有搞錯，拍一場戲（《風再起時》）要真的去學鋼琴！」梁朝偉最近要去德國演出一名腦科醫師，為此他四處拜訪香港的專家，劉嘉玲幽默的說：「我很賺到的嗎！每次他演一個角色，回來就是不一樣的人。」
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