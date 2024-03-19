搶天字第一號！機車車牌開放競標 8888、5168也別錯過
板橋監理站今（19）日起開放機車號牌網路競標，本次競標牌照號碼為普通重機代碼NXB、NXC-0001~9999進行第一次競標、普通重型機車代碼NTM、NWF未標售的2級號牌進行第二次競標，其中包含熱門號牌5168、8888與天字第一號0001。
記者許若茵／台北報導
板橋監理站說明，競標時間自今日上午8時起至月21日中午12時止。競標輕鬆好記的特殊數字號牌，要把握時間，除了傳統熱門號牌如1111、6666、7777、8888外，還有諧音5168（我一路發）、特殊紀念號牌0001（天字第一號）等。
號牌之級別及底價起標金額分為：普通（電動普通）重型機車第1級牌照號碼（四碼數字全相同者）底價新臺幣3000元（大型重型機車為新臺幣6000元），例如1111。第2級牌照號碼（兩對相同後兩碼較前兩碼大者或順號者）底價新臺幣2000元（大型重型機車為新臺幣3000元），例如5566、6789等。第3級牌照號碼（第1、2級牌照號碼以外之號碼）底價為新臺幣2000元（大型重型機車為新臺幣3000元）。
板橋監理站提醒，有意競標者請先至戶政機關申請自然人憑證，再上監理服務網登錄成為會員後登記競標車輛，即可參與競標號牌。