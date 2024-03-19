阿扁「魔性迷因圖」吸睛　特赦成賴清德燙手山芋

搶天字第一號！機車車牌開放競標　8888、5168也別錯過

▲板橋監理站今（19）日起開放機車號牌網路競標。（圖／板橋監理站提供）
▲板橋監理站今（19）日起開放機車號牌網路競標。（圖／板橋監理站提供）

記者許若茵／台北報導

板橋監理站今（19）日起開放機車號牌網路競標，本次競標牌照號碼為普通重機代碼NXB、NXC-0001~9999進行第一次競標、普通重型機車代碼NTM、NWF未標售的2級號牌進行第二次競標，其中包含熱門號牌5168、8888與天字第一號0001。

我是廣告 請繼續往下閱讀
板橋監理站說明，競標時間自今日上午8時起至月21日中午12時止。競標輕鬆好記的特殊數字號牌，要把握時間，除了傳統熱門號牌如1111、6666、7777、8888外，還有諧音5168（我一路發）、特殊紀念號牌0001（天字第一號）等。

號牌之級別及底價起標金額分為：普通（電動普通）重型機車第1級牌照號碼（四碼數字全相同者）底價新臺幣3000元（大型重型機車為新臺幣6000元），例如1111。第2級牌照號碼（兩對相同後兩碼較前兩碼大者或順號者）底價新臺幣2000元（大型重型機車為新臺幣3000元），例如5566、6789等。第3級牌照號碼（第1、2級牌照號碼以外之號碼）底價為新臺幣2000元（大型重型機車為新臺幣3000元）。

板橋監理站提醒，有意競標者請先至戶政機關申請自然人憑證，再上監理服務網登錄成為會員後登記競標車輛，即可參與競標號牌。

獨／BMW車牌決標價「20.1萬元」　另2副12.1萬元拍出

勝利號車牌「VVV」來了！底價3000元起　18日開放競標

BMW車牌來了！底價3000元起　11日開放競標

黃金車牌「8888」競標！決標價14.1萬元奪冠　7777也逾10萬元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞