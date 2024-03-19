認混用2廠醬汁！台南消保官會同衛生局 前往稽查東成醬油工廠
台南老字號品牌「東成醬油」，遭爆接班二代不再自釀，而是向萬家香、高慶泉購買基底醬油，經過調味後再貼牌販售，消息引發消費者譁然，東成醬油也認了，稱的確有採購其他廠商醬油，對此，台南市政府消保官今（19）日下午兩點半會同衛生局、調查局台南市調查處人員，前往東成醬油新化生產工廠稽查，後續將由台南衛生局進一步做說明，東成醬油強調，產品完全符合食安法規、也沒有標示不符的問題。
記者林莞茜／綜合報導
近期有民眾投訴，東成醬油在創辦人鄭登奇過世後，二代接班者不再是自釀，而是向「萬家香等醬油大廠購買基底醬油調味，再貼上東成商標對外販售」，並非所標榜的古法釀造，針對相關指控，東成醬油行銷經理鄭文翔出面回應，表示因新廠擴充，造成產量不足，為彌補不足產能部分，才會向萬家香、高慶泉等醬油大廠購買基底醬油，再調製做出東成口味的產品，因為這兩家廠商經過合格檢驗，且產品屬性跟東成風味雷同。
台南市政府消保官接獲消息，與市府官員與稽查人員會同市調處人員前往稽查，停留至少5個小時，離開後未多做說明，僅稱有關食品安全及標示部分，會把稽查紀錄與結果交給長官核示後，再統一對外發布說明。
東成醬油也發布聲明指出，謝謝媒體朋友及消費者的關心，本公司產品以消費者的健康與安全為最高生產原則，因該公司產品屬性及市場不同，故部份產品確有採購萬家香及高慶泉安全合格之產品醬汁調製醬油，該產品符合目前法規之使用及釀造方法，持有相關合格檢驗報告，食用安全無虞。
另外也表示，若消費者仍有疑慮，該公司接受無條件退貨，即日起至公告後一個月內即民國113年4月19日17時(下班時間)止，歡迎消費者憑產品（包裝或發票）至以下門市，台北直營門市（台北市北投區致遠二路95巷15號）、台南直營門市（台南市新化區中興路293號）、高雄直營門市（高雄市三民區鼎山街196號）或總公司業務單位（台南市新化區知義里新和庄48號）辦理退貨。