傳樂天祭新條款防出走！林襄爆跳槽「付百萬贖身費」　經紀人回應

柳俊烈現身了！交往韓韶禧「爆瘦雙頰凹陷」　快閃記者不爽比愛心

▲柳俊烈、韓韶禧、惠利3人的關係，是近日全網討論的話題，柳俊烈似乎因此受到影響，消瘦不少。（圖／柳俊烈IG、翻攝MHN스포츠）
▲柳俊烈、韓韶禧、惠利3人的關係，是近日全網討論的話題，柳俊烈似乎因此受到影響，消瘦不少。（圖／柳俊烈IG、翻攝MHN스포츠）

記者陳雅蘭／綜合報導

柳俊烈跟韓韶禧認愛第5天，男生今（19）日首度公開露面出席品牌活動，大批媒體爭相拍攝，記者要求他比出愛心手勢，柳俊烈裝作沒聽見，揮手1分鐘後快步離開，反觀鄭雨盛、李浩貞、鄭秀晶（Krystal）、李陣郁、金宇彬、李絮等嘉賓，其他人都大方擺出各種心形姿勢，猜測柳俊烈應是不想再節外生枝，免得跟女友韓韶禧一樣，撥個頭髮都能被說成是在跟惠利「宣示主權」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲李陣郁（左上）、金宇彬（右上）、鄭秀晶（左下）、李絮（右下）場上大方比愛心手勢給記者拍照。（圖／翻攝SBS연예뉴스、세계일보、스포티비뉴스）
▲李陣郁（左上）、金宇彬（右上）、鄭秀晶（左下）、李絮（右下）場上大方比愛心手勢給記者拍照。（圖／翻攝SBS연예뉴스、세계일보、스포티비뉴스）
柳俊烈跟韓韶禧上週五（3／15）認愛，男生17日現身機場被拍，全程不發一語逃離媒體；今天沒辦法躲了，整裝出席品牌春季新品發布會，但他雙頰明顯凹陷，不知是否因為戀愛新聞的關係，困擾到食不下咽。

雖然身型消瘦，柳俊烈仍敬業上工，面對記者大方給拍，不過媒體提出3次至4次的「愛心」，示意他比出南韓流行的愛心拍照姿勢，但柳俊烈從頭到尾堅持只「揮手」不比愛心，疑似深怕一個手勢模糊活動焦點，只是媒體依然沒放過他，仍在新聞標題加上「韓韶禧❤柳俊烈」。

▲柳俊烈怕模糊品牌焦點堅持不愛心，新聞標題仍被記者加上韓韶禧名字。（圖／翻攝스포츠서울）
▲柳俊烈怕模糊品牌焦點堅持不愛心，新聞標題仍被記者加上韓韶禧名字。（圖／翻攝스포츠서울）
回顧爭議開端，惠利跟柳俊烈去年（2023）11月官宣分手，4個月後韓韶禧和柳俊烈於白色情人節（3／14）被路人目擊在夏威夷約會，惠利看到消息後表示「真有趣」，「柳俊烈劈腿」、「韓韶禧是小三」謠言甚囂塵上，韓韶禧發文反擊惠利，否認「換乘戀愛」沒介入柳俊烈跟惠利之間；韓韶禧、柳俊烈隨即官宣認愛。事後，韓韶禧對於攻擊惠利、揭露柳俊烈跟惠利的分手時間點等行為道歉，而柳、韓2人在夏威夷約會被《Dispatch》曝光，從照片中可發現韓韶禧因為網友的攻擊感到焦慮，韓韶禧的公司也決定提告網友。經過一連串的8點檔劇情，神隱4天的惠利終於打破沉默，發文間接向韓韶禧致歉，同時認了分手期間感到痛苦，貼文令網友心疼。

▲韓韶禧（左起）、柳俊烈、惠利陷入三角戀疑雲，但韓韶禧否認介入別人感情，對於是否交往柳俊烈則隻字未提。（圖／韓韶禧、柳俊烈、惠利IG）
▲韓韶禧（左起）、柳俊烈、惠利的感情史非常複雜。（圖／韓韶禧、柳俊烈、惠利IG）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

惠利分手柳俊烈「飛國外2個月」！療傷過程公開　臉變得不一樣了

韓韶禧懶得跟惠利宣示主權！不跟柳俊烈戴情侶戒　更重要的人殺出

快訊／惠利道歉韓韶禧！分手柳俊烈「曾溝通過」　聊完就變陌生人

柳俊烈要出來面對了！認愛韓韶禧被罵到臭頭　公開露臉時間曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞