柳俊烈現身了！交往韓韶禧「爆瘦雙頰凹陷」 快閃記者不爽比愛心
柳俊烈跟韓韶禧認愛第5天，男生今（19）日首度公開露面出席品牌活動，大批媒體爭相拍攝，記者要求他比出愛心手勢，柳俊烈裝作沒聽見，揮手1分鐘後快步離開，反觀鄭雨盛、李浩貞、鄭秀晶（Krystal）、李陣郁、金宇彬、李絮等嘉賓，其他人都大方擺出各種心形姿勢，猜測柳俊烈應是不想再節外生枝，免得跟女友韓韶禧一樣，撥個頭髮都能被說成是在跟惠利「宣示主權」。
記者陳雅蘭／綜合報導
柳俊烈跟韓韶禧上週五（3／15）認愛，男生17日現身機場被拍，全程不發一語逃離媒體；今天沒辦法躲了，整裝出席品牌春季新品發布會，但他雙頰明顯凹陷，不知是否因為戀愛新聞的關係，困擾到食不下咽。
雖然身型消瘦，柳俊烈仍敬業上工，面對記者大方給拍，不過媒體提出3次至4次的「愛心」，示意他比出南韓流行的愛心拍照姿勢，但柳俊烈從頭到尾堅持只「揮手」不比愛心，疑似深怕一個手勢模糊活動焦點，只是媒體依然沒放過他，仍在新聞標題加上「韓韶禧❤柳俊烈」。
回顧爭議開端，惠利跟柳俊烈去年（2023）11月官宣分手，4個月後韓韶禧和柳俊烈於白色情人節（3／14）被路人目擊在夏威夷約會，惠利看到消息後表示「真有趣」，「柳俊烈劈腿」、「韓韶禧是小三」謠言甚囂塵上，韓韶禧發文反擊惠利，否認「換乘戀愛」沒介入柳俊烈跟惠利之間；韓韶禧、柳俊烈隨即官宣認愛。事後，韓韶禧對於攻擊惠利、揭露柳俊烈跟惠利的分手時間點等行為道歉，而柳、韓2人在夏威夷約會被《Dispatch》曝光，從照片中可發現韓韶禧因為網友的攻擊感到焦慮，韓韶禧的公司也決定提告網友。經過一連串的8點檔劇情，神隱4天的惠利終於打破沉默，發文間接向韓韶禧致歉，同時認了分手期間感到痛苦，貼文令網友心疼。
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