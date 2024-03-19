快訊／東成醬油「無條件退貨」！完整辦法曝光　認了採購它牌醬汁

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不過近期有民眾爆料，二代接班後，「東成醬油」不再自釀，轉而向「萬家香等醬油大廠購買基底醬油調味，再貼上東成商標對外販售」，並非所標榜的古法釀造，消息引發譁然。
針對相關指控，今（19）日晚間東成醬油也再度發出聲明，表示部分產品的確有採購萬家香及高慶泉的醬油，但也強調食安方面無虞，同時表示願意接受消費者無條件退貨。
東成醬油完整聲明：
一、本公司因產品屬性及市場不同，故部份產品確有採購萬家香及高慶泉安全合格之產品醬汁調製醬油，該產品符合目前法規之使用及釀造方法，持有相關合格檢驗報告，食用安全無虞。
二、如消費者仍有疑慮，本公司接受本公司產品無條件退貨，即日起至公告後一個月內即民國113年4月19日17時止，歡迎消費者憑產品（包裝或發票）至以下門市辦理退貨：
台北直營門市（台北市北投區致遠二路95巷15號）、
台南直營門市（台南市新化區中興路293號）、
高雄直營門市（高雄市三民區鼎山街196號）或
總公司業務單位（台南市新化區知義里新和庄48號）
三、如有任何問題或遇退貨不便情形，請洽詢本公司消費者退貨專線：0800-600005 或 0927857603 鄭經理。