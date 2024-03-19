陸網紅逛台灣魚市！一大包海鮮「結帳金額3位數」　在地人也嚇壞

快訊／東成醬油「無條件退貨」！完整辦法曝光　認了採購它牌醬汁

▲東成醬油於2019年林志玲結婚時，獲選為台南代表性嫁妝之一，近期卻被爆出購買它牌基底醬油貼牌販售。（圖／NOWnews資料照）
▲東成醬油於2019年林志玲結婚時，獲選為台南代表性嫁妝之一，近期卻被爆出購買它牌基底醬油貼牌販售。（圖／NOWnews資料照）

記者潘毅／綜合報導

台南老字號品牌「東成醬油」，主打古法釀造，近期卻遭爆二代接班人購買它牌基底醬油調味，再貼上東成標籤販售。對此，東成醬油今（19）日晚間再度發出聲明，坦言部分產品的確用了它牌調製醬油，但也強調一切符合食安規範，同時開放無條件退貨。

我是廣告 請繼續往下閱讀
東成醬油自1958年開創，創辦人鄭登奇機緣之下，獲得日本一間老醬油廠獨門配方，更憑藉職人精神打造出品牌口碑。並於2019年林志玲結婚時，獲選為台南代表性嫁妝之一。而鄭登奇前年過世後，便由二代接班。

▲出生台南的名模林志玲，在2019年結婚時，東成醬油曾獲選為嫁妝之一。（圖／台南市政府）
▲出生台南的名模林志玲，在2019年結婚時，東成醬油曾獲選為嫁妝之一。（圖／台南市政府）
不過近期有民眾爆料，二代接班後，「東成醬油」不再自釀，轉而向「萬家香等醬油大廠購買基底醬油調味，再貼上東成商標對外販售」，並非所標榜的古法釀造，消息引發譁然。

針對相關指控，今（19）日晚間東成醬油也再度發出聲明，表示部分產品的確有採購萬家香及高慶泉的醬油，但也強調食安方面無虞，同時表示願意接受消費者無條件退貨。

▲今（19）日晚間東成醬油也再度發出聲明，同時也表示願意接受消費者無條件退貨。（圖／東成醬油官網）
▲今（19）日晚間東成醬油也再度發出聲明，同時也表示願意接受消費者無條件退貨。（圖／東成醬油官網）
東成醬油完整聲明：

一、本公司因產品屬性及市場不同，故部份產品確有採購萬家香及高慶泉安全合格之產品醬汁調製醬油，該產品符合目前法規之使用及釀造方法，持有相關合格檢驗報告，食用安全無虞。

二、如消費者仍有疑慮，本公司接受本公司產品無條件退貨，即日起至公告後一個月內即民國113年4月19日17時止，歡迎消費者憑產品（包裝或發票）至以下門市辦理退貨：

台北直營門市（台北市北投區致遠二路95巷15號）、
台南直營門市（台南市新化區中興路293號）、
高雄直營門市（高雄市三民區鼎山街196號）或
總公司業務單位（台南市新化區知義里新和庄48號）

三、如有任何問題或遇退貨不便情形，請洽詢本公司消費者退貨專線：0800-600005 或 0927857603 鄭經理。
 

東成醬油遭爆貼牌「非自釀」！曾被林志玲選當結婚嫁妝　業者認了

認混用2廠醬汁！台南消保官會同衛生局　前往稽查東成醬油工廠

全聯開賣「澎湖招牌蔬菜」！一小盒破百元　婆媽卻大讚：真的美味

陸網紅逛台灣魚市！一大包海鮮「結帳金額3位數」　在地人也嚇壞

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞