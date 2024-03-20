香港通過23條立法　聯合國抨擊：保護人權的倒退

我是廣告 請繼續往下閱讀
儘管在此之前，各界警告該法案可能會進一步限制香港的自由，但是親北京的香港立法會仍火速通過該法案的立法程序。
聯合國人權事務高專圖克在聲明中說：「令人感到震驚的是，儘管該法案的許多條款與國際人權法不能相容引起各界嚴重關切，但是如此重要的立法卻加速審查程序，倉促通過立法。」
基本法23條立法將與北京在香港於2020年爆發的大規模且有時暴力的民主抗議之後所實施的國家安全法，同時發揮作用。
圖克指出，香港立法會今天通過的23條立法增加5類犯罪，即叛國罪；叛亂罪；涉及國家機密和間諜活動的犯罪；破壞和危害國家安全；以及境外干預。
圖克在聲明中警告說，「定義廣泛和模糊的規定」可能導致將受到國際人權法保護的一系列行為定為犯罪，包括言論自由與和平集會自由。
圖克說：「這種模糊性令人深感不安，因為它可能被濫用和任意應用，包括用來針對異議人士、記者、研究人員、民間社會行為者和人權維護者。」
他接著說：「正如我們已經看到的，在對於公共利益問題至關重要的公開辯論方面，這些規定很容易導致自我審查，並對合法言論及行為帶來寒蟬效應。」
他接著警告說，該法案的「境外干預」條款及其對形成「境外勢力」的廣泛定義，可能會對維權人士與聯合國人權機構的接觸，形成另一種寒蟬效應。
圖克說：「對於如此重要的立法且對人權有著重大影響，未經徹底審議和有意義的協商就通過，是香港保護人權的倒退。」
原始連結
更多中央廣播電臺新聞
香港火速通過23條立法 叛國叛亂最高處終身監禁
香港23條立法 全票通過
港媒：基本法23條可能今晚三讀通過