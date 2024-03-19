王柏融精準選球1打點！熱身賽打擊率仍掛蛋 台鋼3:1擊敗味全龍
王柏融還是未敲安！台鋼雄鷹今（19）日在中職熱身賽首戰來到斗六棒球場與味全龍交手，靠著日籍先發投手小野寺賢人5局被擊出6支安打，送出4次奪三振，僅失1分非自責分，加上牛棚謝葆錡、陳冠豪、王躍霖、雷公輪番上陣皆無失分，各只面對最精簡3名打者，合力守住勝利，打線則由曾子祐、魔鷹領銜，兩人都是3安猛打賞演出，終場台鋼雄鷹3：1贏得勝利，「台鋼大王」王柏融單場2打數2保送未敲安，熱身賽打擊率依舊是0。
記者吳政紘/綜合報導
此役先發投手小野寺賢人繳5局0責失好投，唯一失分在二局上，對該局首名打者李凱威投出觸身球，接著暴投、隊友失誤再被擊出安打，失掉1分非自責分。
5局下台鋼雄鷹展開反攻，王博玄、曾子祐、陳文杰串聯安打攻占滿壘，王柏融選到四壞球保送帶1打點，追平比數，第四棒魔鷹補上安打同樣帶1打點，打回超前分，張肇元內野滾地球追加1分，單局攻下3分逆轉戰局。
曾子祐連兩場出賽繳3安猛打賞，手感火燙，目前在官辦熱身賽3戰都有安打，總計13打數7安打，打擊率0.538；魔鷹同樣連3戰敲安、本場比賽同樣3安演出，包含1支二壘打，貢獻1分打點。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁