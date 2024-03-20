2024全球系統整合商大會　數位部見證台科技廠與6國簽署9項MOU

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另外針對智慧生活、智慧交通與數據應用等領域，亦分別由遠通電收執行董事兼總經理張永昌、大同世界科技處長段淳仁進行分享。此外，也邀請來自菲律賓、印尼及越南等海外數位科技應用卓越之公協會，針對各自國家智慧需求與解決方案進行專題討論。
數位發展部表示，會中由李懷仁見證騰雲科技、鑫蘊林科、柯極互動、慧誠智醫、展綠科技、金箍棒、聯潤科技、甫田科技、資策會，分別與越南、馬來西亞、日本、泰國、杜拜、阿拉伯等國廠商簽署9項合作備忘錄（MoU），促成雙方合作平台，協助我國產業跨國落地。
李懷仁於大會致詞時指出，協助我國廠商數位科技應用輸出國際一直是政府重要工作之一，數位發展部將持續運用以大帶小、軟硬整合的策略協助台灣優秀的智慧應用解決方案推向國際。數位發展部積極建構系統整合與數位服務國際鏈結的平台，「全球系統整合商大會」更是彰顯我國數位科技應用解決方案輸出國際市場的成效，代表我國系統整合與數位服務的技術能量已獲國際認可。
李懷仁進一步表示，在這個數位時代，數位科技扮演著關鍵角色，是各行各業創新的推手，也是實現可持續發展目標的關鍵因素。數位科技整合能夠將不同的科技與產業串接在一起，形成一個新的生態系統，進而打造出更多的商業價值與社會效益。
「全球系統整合商大會」為我國數位科技應用輸出之合作平台，今年為第六年舉辦，共有8個海外單位共同合作辦理。數位發展部將持續協助將台灣的智慧系統整合方案推向國際，朝向全球信賴的數位科技解決方案「供應樞紐」邁進，發展具「台灣價值」的跨域服務，提升臺灣品牌價值，再創數位產業新動能。