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「最強晶片」細節不夠多！輝達股價走低　跌幅擴大至2.68%

▲輝達（NVIDIA）「GTC 2024」大會於美國時間3月18日正式登場，執行長黃仁勳公開「最強AI晶片Blackwell 」仍無法阻止股價下跌。（圖／擷取自輝達YouTube直播）
▲輝達（NVIDIA）「GTC 2024」大會於美國時間3月18日正式登場，執行長黃仁勳公開「最強AI晶片Blackwell 」仍無法阻止股價下跌。（圖／擷取自輝達YouTube直播）

國際中心楊智傑／綜合報導

AI晶片大廠輝達（Nvidia）股價自過去一年中上漲兩倍多，但週二（19）日卻重挫近4%，觸及850.31美元，若從高點974美元計算，正在舉行AI盛會GTC的輝達市值已3092.25億美元（約新台幣9.82兆元），不過同時其他晶片製造商的股價也出現下跌，美超微（Super Micro Computer）下跌 1.5%，AMD下跌 1.7%，邁威爾科技（Marvell Technology）則下跌 2.2%。

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這家目前在華爾街市值第三大的公司出現股價下跌，儘管輝達正在舉行AI盛會GTC，同時發表全球最強晶片Blackwell，但仍無法抵抗股價下跌，開盤後開低觸及860.8美元，跌幅擴大到2.68%。

瑞訊銀行資深分析師 Ipek Ozkardeskaya 對此就表示，如果全新的 Blackwell 晶片沒有引發新的反彈，那是因為這種全新、更強大的晶片的到來「已經被定價了」。分析師認為，許多投資人已提前反應新晶片組的推出，並期待看到更多細節。

輝達執行長黃仁勳對此則強調，Blackwell「不只是晶片，而是一個全新的平台」，並稱這個全球最大晶片採用台積電4nm製程，支援多達10兆參數的模型進行AI訓練和即時大語言模型（LLM）推理，而相關產品則在今年稍晚問世。

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