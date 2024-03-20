兒虐案連環爆「問題真的解決了嗎？」　基層里長痛心拜託這3件事

他指出，下周一台北市議會要開議了，拜託所有議員們繼續跟催市府改善所有流程、制度！以及立委們針對法規不完備的地方進行修法。
陳峙穎表示，身為基層小里長，想拜託大家三件事。首先，保護兒童你我一起做。我們每個人都是社會安全網的一環，拜託大家當個雞婆的人，有發現疑似虐兒的情況，勇敢的打給110或是鄰近的派出所，警察系統是最直接且24小時有人力可以出動的單位，警察會儘速前往查訪，或許就有機會嚇阻加害人，解救一個無辜孩童免於災難，他們也會依照流程通報給社福單位後續處理。113保護專線亦可通報案件。
第二、給基層社工支持鼓勵。剴剴的案的社工可能有不實訪視或是假紀錄等狀況，目前已在接受調查，該是她的責任也躲不掉。然而該社工上銬後，許多不理性的攻擊朝向社工這個身分，陳峙穎說，想幫社工說說話，這些情緒加諸在他們身上是不公平的，光是過去一週里內遇到的案件，就分別聯繫過老福中心、社福中心、身障資源中心等單位的社工，他們都很認真協助個案。
他說，社工真的是一個高壓、高工時卻低薪的工作，滿懷熱情及理想才能撐下去。以這次兒虐案件相關的台北市家庭暴力暨性侵害防治中心（家防中心），他們在受理案件的專線社工只有30個出頭，且要24小時輪班，一年要處理超過2.4萬件的案件！因此常常需要跟里辦合作，協助初步了解及查訪。還在崗位上為社會付出的社工們，他真心感謝你們的付出。
最後，陳峙穎呼籲，一起參加護兒集會行動，例如4月4日由兒童權益促進協會發起的「保護兒童我願意，終結兒虐陽光再現」行動，兒權會不是這次失職的兒福聯盟，是2011年被虐死的男童王昊的姑姑所創立，過去10多年來一直在為兒童而努力。
我是廣告 請繼續往下閱讀