滿街女生「1穿搭」狂走光！男生認證了：可見整顆胸部　妹子嚇壞

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而男友也準確地說出女方的內衣顏色，讓妹子終於相信男友所說，透露自己的身高是150公分左右，男友身高則是有180公分，男友也告訴她：「搭捷運的時候，女生衣服如果太寬鬆或者太低胸，都會不小心看到女生的內衣跟整顆胸部」。女網友也出言提醒「身高高的人，真的容易看到嗎？總之女生真的要小心啊」！
貼文曝光後，不少男網友紛紛回應「是真的....這種衣服超容易走光」、「我基本上滿常看到女生走光，但女生自己都不知道」、「這種衣服真的是少穿微妙....尤其女生非常多嬌小，高度視野不同，男生也不敢告知你們走光」、「沒誇張，是真的蠻容易看到的，眼光都不知道要擺在哪裡」；也有女網友透露「不要說男生，我179cm，很常看到女生的胸部」、「要穿就穿包住的或者緊身一點的，這種寬鬆的真的彎腰就走光了」。
低胸裝已經被淘汰了！女生夏天「70%改1穿搭」男生超愛
事實上，在夏天又即將來臨的時刻，一定有很多女生逛街出門都會穿這種短版的低胸上衣，一方面比較不熱，一方面也能展現好身材，不過近年其實更流行的是「露腰裝」，合身的上衣保護胸部，露出腰部也能夠相對清涼，已經成為許多女生夏天的標配，也能夠有效的防止走光。
過去不少男網友也有討論「大家有發現露腰裝現在比例超過低胸裝了嗎？」不少人也紛紛回應「真的！現在露腰裝真的好流行，而且上半身的款式越做越好看」、「夏天去逛街商圈晃一圈，幾乎人人都在露腰」、「露腰裝就是韓風打扮，現在真的夯，低胸裝真的過時了」、「覺得露腰裝非常好，看起來年輕又有活力」。