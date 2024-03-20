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滿街女生「1穿搭」狂走光！男生認證了：可見整顆胸部　妹子嚇壞

▲一名女網友分享自己穿了「U領的短板上衣」，結果男友表示自己的視角可以看到她的胸部，引起熱議。（示意圖非當事人／記者陳明中攝）
▲一名女網友分享自己穿了「U領的短板上衣」，結果男友表示自己的視角可以看到她的胸部，引起熱議。（示意圖非當事人／記者陳明中攝）

記者張嘉哲/綜合報導

滿街女生「1穿搭」真的要小心！近日有女網友表示，自己某次出門時穿了一件U領的短板上衣，結果男友卻直接告訴她「妳知道這樣穿從我的高度，可以看到妳的胸部嗎？」讓該女網友也嚇到，表示自己從來沒有想過這個問題，於是發文提醒跟她一樣比較矮小的女生，穿這種衣服一定要特別小心，引起熱烈討論。

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一名女網友在「Dcard」貼文指出「偶爾也想要穿比較性感的服裝，希望男友會喜歡，所以就穿了一件大U領的短版上衣，結果男友跟我見面的時候，第一行程是要帶我去買衣服」該女網友非常不解，不知道自己的穿搭到底哪裡出了問題，直到男友說出「妳知道妳小小隻穿這樣，我可以從我的高度，看到妳的胸部嗎？」這讓該女網友嚇到不行。

醫師表示，巨乳症主要跟遺傳與飲食有關，胸部過大除會對健康造成影響，也容易造成心裡自卑。（圖／亞大醫院提供）
▲女網友的衣服就是這種類似款式「再往下開到乳溝的寬鬆版」，因此如果彎腰或者高視角看到話，非常容易走光。（示意圖非當事人／NOWnews資料照）
而男友也準確地說出女方的內衣顏色，讓妹子終於相信男友所說，透露自己的身高是150公分左右，男友身高則是有180公分，男友也告訴她：「搭捷運的時候，女生衣服如果太寬鬆或者太低胸，都會不小心看到女生的內衣跟整顆胸部」。女網友也出言提醒「身高高的人，真的容易看到嗎？總之女生真的要小心啊」！

貼文曝光後，不少男網友紛紛回應「是真的....這種衣服超容易走光」、「我基本上滿常看到女生走光，但女生自己都不知道」、「這種衣服真的是少穿微妙....尤其女生非常多嬌小，高度視野不同，男生也不敢告知你們走光」、「沒誇張，是真的蠻容易看到的，眼光都不知道要擺在哪裡」；也有女網友透露「不要說男生，我179cm，很常看到女生的胸部」、「要穿就穿包住的或者緊身一點的，這種寬鬆的真的彎腰就走光了」。

▲女網友分享，女生要穿就穿「包住胸部」或者「合身的上圍」，否則彎腰就很容易走光，要特別注意。（圖/NOWnews資料照）
▲女網友分享，女生要穿就穿「包住胸部」或者「合身的上圍」，否則彎腰就很容易走光，要特別注意。（圖/NOWnews資料照）
低胸裝已經被淘汰了！女生夏天「70%改1穿搭」男生超愛

事實上，在夏天又即將來臨的時刻，一定有很多女生逛街出門都會穿這種短版的低胸上衣，一方面比較不熱，一方面也能展現好身材，不過近年其實更流行的是「露腰裝」，合身的上衣保護胸部，露出腰部也能夠相對清涼，已經成為許多女生夏天的標配，也能夠有效的防止走光。

過去不少男網友也有討論「大家有發現露腰裝現在比例超過低胸裝了嗎？」不少人也紛紛回應「真的！現在露腰裝真的好流行，而且上半身的款式越做越好看」、「夏天去逛街商圈晃一圈，幾乎人人都在露腰」、「露腰裝就是韓風打扮，現在真的夯，低胸裝真的過時了」、「覺得露腰裝非常好，看起來年輕又有活力」。

▲網友發現近年來路上女生都流行穿露肚裝，低胸上衣已經有點過時！（示意圖／NOWnews資料照）
▲網友發現近年來路上女生都流行穿露肚裝，低胸上衣已經有點過時！（示意圖／NOWnews資料照）

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