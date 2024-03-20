遭指「當小三」害凱特住院！威廉緋聞對象發聲　闢謠：全是假的

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隨著陰謀論越傳越烈，網路上甚至還出現了新字詞「凱特陰謀（Katespiracy）」來形容凱特失蹤後的猜測。而在眾多陰謀論之中，最誇張的就是「遭小三刺肚」，據傳威廉與凱特的閨蜜漢伯瑞（Rose Hanbury）外遇，漢伯瑞懷了威廉的孩子並試圖逼宮，凱特得知後精神崩潰，去年12月28日與漢伯瑞發生口角，漢伯瑞一氣之下持刀捅了凱特的肚子，凱特因而住院；另也有傳言稱，威廉不滿凱特逼漢伯瑞墮胎，因而家暴凱特，把妻子打到住院。
美國脫口秀主持人史蒂芬荷伯（Stephen Colbert）在本月12日時，在節目上討論了凱特消失在公眾眼前的事情，指出「整個英國都因為凱特失蹤感到不安」，「現在網路偵探猜測凱特消失可能與威廉外遇有關。」
接著荷伯還點名了漢伯瑞，指出威廉與漢伯瑞從2019年開始傳緋聞，當時的八卦小報報導，凱特為此與威廉對質，而威廉一笑置之。
荷伯對此開玩笑稱，「當你的妻子指責你出軌時，這總是一個很好的回應」，後續荷伯還對漢伯瑞及其丈夫、喬蒙德利侯爵大衛洛克薩維奇（David Rocksavage）的姓氏與頭銜的發音加以調侃。
對於自己在脫口秀上被提起，漢伯瑞後續透過律師向《商業內幕》（Business Insider）表示，「這些傳言完全是假的。」而肯辛頓宮則尚未針對威廉王子的外遇傳聞進行回應。