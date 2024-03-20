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遭指「當小三」害凱特住院！威廉緋聞對象發聲　闢謠：全是假的

▲英國威廉王子的妻子凱特自從1月接受腹部手術後，就再也沒有公開露面。資料照。（圖／英國王室）
▲英國威廉王子的妻子凱特自從1月接受腹部手術後，就再也沒有公開露面。資料照。（圖／英國王室）

國際中心徐筱晴／綜合報導

英國凱特王妃自去年耶誕節過後就再也未公開露面，雖然肯辛頓宮聲明指出，凱特從公眾視線中消失是因為進行了「腹部手術」正在恢復。但近3個月的神隱，再加上先前的P圖風波之後，使得謠言四起，其中最聳動的莫過於威廉跟凱特的閨密有婚外情，導致對方懷孕，雙方起衝突後，凱特遭小三刺傷。被指稱是威廉王子緋聞對象的漢伯瑞漢伯瑞（Rose Hanbury）再度成為話題人物，而她16日也透過律師對此發表立場。

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距離凱特上次公開露面已經過了逾80天，肯辛頓宮在一份聲明中表示，凱特在1月時進行了腹部手術，目前還在恢復當中，並稱凱特將在復活節前恢復活動。但在英國母親節期間，肯辛頓宮發布一張凱特與孩子們的照片，遭多家國際通訊社認定是經過「變造」的假照片，陸續下架刪除。儘管凱特以自身名義，在社群網站道歉坦承修圖，卻也無法平息言論。

隨著陰謀論越傳越烈，網路上甚至還出現了新字詞「凱特陰謀（Katespiracy）」來形容凱特失蹤後的猜測。而在眾多陰謀論之中，最誇張的就是「遭小三刺肚」，據傳威廉與凱特的閨蜜漢伯瑞（Rose Hanbury）外遇，漢伯瑞懷了威廉的孩子並試圖逼宮，凱特得知後精神崩潰，去年12月28日與漢伯瑞發生口角，漢伯瑞一氣之下持刀捅了凱特的肚子，凱特因而住院；另也有傳言稱，威廉不滿凱特逼漢伯瑞墮胎，因而家暴凱特，把妻子打到住院。

▲漢伯瑞（Rose Hanbury）早在2019年就被傳與威廉王子有不當的感情關係。（圖／翻攝自IG）
▲漢伯瑞（Rose Hanbury）早在2019年就被傳與威廉王子有不當的感情關係。（圖／翻攝自IG）
美國脫口秀主持人史蒂芬荷伯（Stephen Colbert）在本月12日時，在節目上討論了凱特消失在公眾眼前的事情，指出「整個英國都因為凱特失蹤感到不安」，「現在網路偵探猜測凱特消失可能與威廉外遇有關。」

接著荷伯還點名了漢伯瑞，指出威廉與漢伯瑞從2019年開始傳緋聞，當時的八卦小報報導，凱特為此與威廉對質，而威廉一笑置之。

荷伯對此開玩笑稱，「當你的妻子指責你出軌時，這總是一個很好的回應」，後續荷伯還對漢伯瑞及其丈夫、喬蒙德利侯爵大衛洛克薩維奇（David Rocksavage）的姓氏與頭銜的發音加以調侃。

對於自己在脫口秀上被提起，漢伯瑞後續透過律師向《商業內幕》（Business Insider）表示，「這些傳言完全是假的。」而肯辛頓宮則尚未針對威廉王子的外遇傳聞進行回應。

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