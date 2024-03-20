旅宿業開放移工？許銘春：3/14收到交通部補充資料、正在檢視中
疫後復甦強勁，旅宿業大喊缺工，交通部觀光署擬向勞動部申請開放房務移工，進度一度停滯。勞動部長許銘春今（20）日受訪指出，觀光署已在3月14日送來修正評估報告，針對專家學者的疑義做出說明，勞動部的專家諮詢委員正在檢視資料，評估是否再開第2次的專家學者工作小組會議，或是直接提送跨國勞動力政策協商諮詢小組討論。
記者李琦瑋／台北報導
勞動部在2月初召開專家學者工作小組會議，檢視交通部觀光署送來的「旅宿業開放外籍移工評估報告」，針對該報告給意見，包括就觀光旅館、民宿、一般旅館不同類型旅館進行差異化分析，近期帶動旅宿薪資提升狀況、就業條件，以及職務再設計等勞動部措施還有沒有努力空間，請觀光署再做補充。
立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部長、衛生福利部、教育部就「落實職場性別平等及性平三法上路如何落實雇主責任」進行專題報告，並備質詢。
許銘春在會前受訪表示，觀光署已經針對上次專家委員要求，在3月14日提供補充資料，把先前專家學者提的意見做成對照表，送至勞動部，包括旅宿業的人力缺工情形、目前房務清潔人員薪資的調幅，以及業者針對中高齡勞動者職務再設計的實施狀況等，都有做一個說明。
許銘春說，目前勞動力發展署有請專家諮詢委員再檢視這些補充資料，看看是否有回應到先前疑問，評估是否要再開第2次的專家學者工作小組會議，或是直接提送跨國勞動力政策協商諮詢小組，討論旅宿業是否該開放移工。