GTC大會／美中緊張？黃仁勳：不會世界末日 讚台積電是緊密伙伴
輝達GTC大會正如火如荼展開，執行長黃仁勳宣布新一代AI晶片架構Blackwell即將問世，也宣布推出GR00T人型機器人，不過輝達股價不給力，19日僅上漲1%，來到893.98美元，被市場認為是細節不夠多。而大家關心近來美中因為TikTok禁令而關係緊張，黃仁勳表示不至於會發生世界末日的場景，但代表輝達將要更充分了解政策，並顯示供應鏈必須保有彈性，並提到台積電是最緊密的合作伙伴。
記者許家禎／台北報導
輝達GTC大會正舉行中，19日執行長黃仁勳宣布新一代AI晶片架構Blackwell即將問世，表示Blackwell「不只是晶片，而是一個全新的平台」，並稱這個全球最大晶片採用台積電4nm製程，支援多達10兆參數的模型進行AI訓練和即時大語言模型（LLM）推理，而相關產品則在今年稍晚問世。
不過輝達股價並沒有大肆慶祝，19日僅上漲1%，來到893.98美元。瑞訊銀行資深分析師Ipek Ozkardeskaya對此就表示，如果全新的Blackwell晶片沒有引發新的反彈，那是因為這種全新、更強大的晶片的到來「已經被定價了」，分析師認為，許多投資人已提前反應新晶片組的推出，並期待看到更多細節。
而針對大家關心美中關係緊張，會對輝達產生什麼影響？黃仁勳回應國際媒體時指出，美中雙方並不是敵對的，因此世界末日場景不太可能發生，他們要做的事與韌性和遵從有關，輝達需要確保中國市場的晶片會遵從美國的限制。
黃仁勳說美中關係下，輝達必須充分了解政策，供應鏈面臨挑戰時，會努力穩固供應鏈彈性。由於輝達不像英特爾、美光和德州儀器等競爭對手自己生產晶片，而是外包主要交由台積電，因此供應鏈角色很重要。
黃仁勳提到台積電是輝達最緊密合作伙伴之一，台積電的角色非常關鍵，且可以因應輝達的需求，並大讚台積電表現非常出色。但他也強調，供應鏈需要各國際廠商相互協調。