工研院開發四合一空品感測器 偵測有害氣體精準度優於大廠5倍
2024台北智慧城市展19日起於南港展覽館登場，工研院於展場中展示院內開發的國產複合式空品與水質感測器，其中國產「四合一空品感測器」，可同時偵測多種空氣中的有害氣體，精準度優於國際大廠5倍以上，已成功移轉至國內經昌公司量產，並由思維公司承接環境部與各縣市合辦之空品物聯網布建與維運專案，布建數量超過3200點。
記者鄭妤安／台北報導
工研院智慧感測與系統科技中心執行長朱俊勳表示，過往市售感測器在戶外布建時，除了因溫濕度導致精準度不足外，僅能感測單一氣體，用途受限。工研院自主開發國產四合一空品感測器，可同時偵測PM2.5、臭氧（O3）、一氧化碳（CO）、總揮發性有機氣體（TVOC）等有害氣體，在高濕高溫環境下量測誤差值小於15%，並取得台灣最高等級資安認證，也通過亞太經濟合作會議（APEC）數位創新提案。
此技術已成功移轉至國內經昌公司等廠商量產應用，並由思維公司協助台中市環保局導入布建，台中市政府藉此推動智慧城市治理，並獲得國際「2022 Smart 50 Awards」以及「2023 GO SMART Award」等4項永續城市獎項肯定。
朱俊勳表示，如何全天候掌握廢水處理情況，是製造業提升自主管理能力與品牌形象的課題，傳統大型水質監測站受限於地理和成本，難以廣泛布建，市售聯網水質感測器則易受微生物干擾。因此，工研院開發國產「長效水質感測器」，採用光學抑菌方法抑制水中菌種增生速度，並搭配水體取樣設計、最佳化電源管理技術，減少人工維護頻率，確保感測器的準確度和長效運作效益，目前已成功應用於工業區、養殖漁業、產線化學槽和垃圾掩埋場等多種環境，提供業者即時動態精準監測，降低人工監測與維運成本，使排放零超標，善盡企業社會責任，守護民眾用水安全。