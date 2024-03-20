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凱特去哪「保密到家」？連高級職員都見不到她　看公告才知動手術

▲有消息人士透露，即使是王室高級職員，都不一定知道凱特的狀況。（圖／美聯社／達志影像）
▲有消息人士透露，即使是王室高級職員，都不一定知道凱特的狀況。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

英國凱特王妃自去年12月之後就再也沒有公開露面，再加上前些日子鬧出的「P圖風波」，使得陰謀論也隨之而起。儘管肯辛頓宮做出了闢謠動作，但大眾仍然不買單。近來更有消息人士透露，不僅是民眾不知道凱特究竟怎麼了，就連王室高級職員都不一定能見到她，沒有多少人清楚發生什麼事。

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凱特自去年耶誕節公開露面之後神隱多時，肯辛頓宮指出，凱特在今年1月16日做了「腹部手術」目前正在恢復當中，但在傳出「P圖風波」之後，大眾更加擔憂凱特目前的現況，甚至陰謀論四起，但王室方面卻遲遲未有正面回應，一切保密到家。

據《US weekly》報導，有消息人士透露，就連凱特的高級職員都無法見到她或與她交談，甚至連肯辛頓宮公布凱特接受腹部手術之前，都不知道有關於手術的消息，讓他們感到措手不及。

消息人士表示，「凱特最近才開始向她的核心圈成員公開她的手術和康復過程。 只有少數人知道到底發生了什麼，他們守口如瓶。」

消息人士稱，有幾位人士來訪看望凱特，包括正在接受癌症治療的英國國王查爾斯三世（和他的妻子卡米拉王后。但除此之外，凱特王一切都處於「保密狀態」。 消息人士補充稱，「這令人困惑，引起了一些擔憂。」

凱特理解這種好奇心，但除了她最親密的家人和朋友，她堅持要保持一些隱私感。消息人士表示，這對威廉還有凱特來說是艱難的兩個月，「她盡量不去理會所有的謠言和流言蜚語，威廉也在盡最大努力保護她，但這很令人痛心。」

凱特正在盡力專注於康復，盡可能地休息和呼吸新鮮空氣。消息人士表示，「她的母親幫了她很大的忙」，「她充當了凱特的私人司機，並在她康復期間為她帶來了書籍和雜誌。」

凱特和威廉都希望事情能盡快結束。消息人士表示，凱特非常渴望重返工作崗位。這是凱特作為王室成員最具挑戰性的幾個月之一，她祈禱這場風波盡快平息。

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