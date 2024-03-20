網紅CEO森田1晚贏破3千萬元 自創「5等份理財法」存下創業基金
36歲網紅CEO森田在高中畢業時就成為平面模特兒，2022年疫情期間他憑藉著電商成為破億CEO，自創的「5等份理財法」讓他年紀輕輕就在大直購入6000多萬元豪宅，更砸下4000多萬元在高雄買地蓋倉庫。日前森田到美國旅遊，到拉斯維加斯的賭場小賭一把，未料竟賺進上百萬元美金（約3200萬元台幣），讓他開心不已。
記者張一笙／綜合報導
森田過去曾當過平面模特兒、歌手，曾因合約問題背負巨額債務，在當模特兒期間接觸網拍，每個月能賺60到80萬元，甚至曾在2年內賺進1000萬元。隨後森田與丫頭詹子晴及Vic陳雋希成立電商品牌，在疫情期間賺進上億元。近期，森田自曝到美國玩了半個月，到拉斯維加斯體驗賭場文化，沒想到手氣超旺，一個晚上就贏了上百萬美金。
森田曾分享自創的「5等份理財法」，將薪水分成儲蓄保險、緊急預備金、日常生活開銷、衝動投資基金，其中還會把緊急預備金分成2個戶頭，並剪掉其中一張緊急預備金的提款卡，非到緊急時刻絕不使用。森田靠著這樣的方式，為自己存進第一桶金，並且精準鎖定投資趨勢，將存到的錢投入創業，靠著名人效應成立電商品牌，讓他在34歲就成為營收破億的CEO。
森田曾在受訪時提及從默默無聞的平面模特兒到破億CEO，坦言過去最紅的時候每天都要起床工作到隔天早上，並且持續一個月沒休息。因為擔任網拍模特兒，森田有時一天要換上上百件衣服，長時間的高強度工作及換衣服時造成的摩擦，讓他身體有多處磨擦傷痕，就連脖子、手上也長滿厚厚的繭，而且還因姿勢不正確導致椎間盤突出、脊椎側彎、偏頭痛等症狀，至今仍要接受治療。森田表示，在賺錢的過程中，必須付出健康作為代價。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道