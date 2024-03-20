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快訊／IU演唱會加開座位　主辦方寬魚國際宣布3月24日搶票

▲IU演唱會主辦方宣布將在3月24日中午12點釋出加開座位，（圖／寬魚國際、ELF ASIA）
▲IU演唱會主辦方宣布將在3月24日中午12點釋出加開座位，（圖／寬魚國際、ELF ASIA）

記者張一笙／綜合報導

要搶IU李知恩演唱會《2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT IN TAIPEI》的最後機會來了！主辦方寬魚國際今（20）日在臉書宣布將在3月24日中午12點再次釋出售票，除了清點不符合規定的黃牛票之外，同時也因安全動線調整，將加開少量座位同步開放售票。

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▲IU近期除了發行個人第6張迷你專輯，更宣布將展開世界巡迴演唱會。（圖／IU IG）
▲IU演唱會主辦方寬魚國際宣布清點票後將於3月24日中午12點釋出售票，同時因安全動線調整，將加開少量座位同步開放售票。（圖／寬魚國際）
南韓知名女歌手IU李知恩演唱會的首波售票在3月6日時下午1點準時開賣，經《NOWnews今日新聞》記者實際操作，所有的票券僅過1分鐘就全數完售，在啟售時間還沒到，同時在線人數就高達70萬人，售票網站因此出現當機現象。今日寬魚國際在臉書上公告，將於3月24日中午12點釋出售票，除了整理違反實名制取消及退票的票券，同時調整安全動線，並且加開少數座位，讓更多IU的粉絲能夠買到票。

▲IU演唱會主辦方寬魚國際宣布清點不符合實名制後，同時加開少數座位，將於3月24日中午釋出售票。（圖／KKTIX官網）
▲IU演唱會主辦方寬魚國際宣布清點不符合實名制的票券後，同時加開少數座位，將於3月24日中午釋出售票。（圖／KKTIX官網）
自從IU宣布將來台進行演唱會後，就因售票問題引發不少亂象，除了黃牛票以外，同時還引發「改名之亂」，有粉絲在網路上求讓票，並宣稱自己願意為了實命制改名；不只一般民眾，就連藝人丫頭詹子晴也因疑似幫員工買黃牛票，引發不少撻伐，即便詹子晴多次發表聲明也仍有不少粉絲質疑她是買黃牛票，或是走後門跟主辦方要公關票。

▲丫頭送員工IU演唱會門票，遭疑走後門被罵爆，她親曝真相。（圖／丫頭臉書）
▲丫頭詹子晴送員工IU演唱會門票，遭疑走後門被罵爆，她多次在臉書上發表聲明仍無法平息粉絲質疑。（圖／丫頭詹子晴臉書）
如今，寬魚國際再次釋出售票資訊，屆時將會有更多粉絲湧進售票網站。寬魚國際提醒，3/24 當天售出的票券若實名制資料的其中一項填寫有誤，申請修改期限至啟售當日（3/24）23:59為止，逾期將不接受辦理。

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