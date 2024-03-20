凱特王妃健康疑雲惹揣測！英私人診所員工也想偷翻檔案遭抓包
英國王室凱特王妃（Kate Middleton）自去年12月聖誕假期後就再也未公開露面，直到今年1月王室對外宣布其接受腹部手術後，又發生「修圖門」爭議引發外界猜測其身體狀況和婚姻是否觸礁。英媒報導稱，在凱特接受治療的倫敦診所私人醫院，至少就有一名員工試圖翻閱凱特的治療紀錄，而當局已開始進行調查。
國際中心楊智傑／綜合報導
由於凱特王妃與威廉王子（Prince William）婚變謠言滿天飛，英國小報《太陽報》日前就報導稱有民眾捕獲凱特和威廉開心買東西的影像，但卻被外界質疑刻意擺拍或甚至是替身上陣；與此同時凱特身體狀況是否有異也引發熱議，《鏡報》報導稱凱特接受治療的私人醫院「倫敦診所」（The London Clinic）在近期備受關注，而有醫院的員工竟私自翻閱診所內的醫療檔案，試圖找到凱特的就醫資料。
42歲的凱特今年1月在這家醫院接受治療，報導引述知情人士說法表示，院內高層得知此事後立刻與肯辛頓宮（Kensington Palace）進行聯繫，並保證將展開全面調查。
《衛報》也指出，英國訊息監管局（Information Commissioner's Office，ICO）也證實收到相關的違規報告，這個為了英國隱私與數據保護監管機構正在評估相關違規消息並藉此決定下一步行動。
肯辛頓宮此前已經公布凱特恢復王室職務的時間點，預計在復活節之後，被問及有員工試圖翻閱凱特的醫療檔案一事，肯辛頓宮則僅回應稱「這是倫敦診所的事」。