「蔡規賴隨」留任外交部長？吳釗燮話不說死曝一前提「願意思考」
總統當選人賴清德將於5月20日正式就任總統，外界對於其內閣布局也格外關注。先前已經宣布因為憲政慣例原因不留任的外交部長吳釗燮今（20）日被詢問連任可能時表示，依照憲政精神就是跟蔡英文總統一起卸任，但若長官認為要讓過渡期更平順，會做思考。
記者邱新博／台北報導
立法院外交國防委員會今天邀請吳釗燮赴立院做業務報告並備質詢。國民黨立委賴士葆詢問吳釗燮，界有傳言賴清德為了撇開「務實台獨工作者」標籤，國安團隊會盡量「蔡規賴隨」，依照目前狀況，吳釗燮可能會留任，是否有意願？吳釗燮表示，講內心的話，他擔任外交部長6年，會依照憲政精神與蔡英文總統一起卸任，但若長官認為他繼續留職能讓「過渡更平順」，他會思考，不過還沒有跟其他人談過。
賴士葆解讀，吳釗燮的意思就是「賴長官要你做，你義不容辭繼續做」？吳釗燮回應，不是這個詮釋，這個詮釋是說，如果有需要他在過渡期間，但依照憲政精神，他隨蔡總統卸任。
另外對於近日藍委促蔡英文總統在520前登太平島的議題，賴士葆也提出建議，讓賴清德就職前去太平島，在就職前展現guts（膽量）。吳釗燮笑回，這個說法很有意思，賴士葆也說，當然有意思；他接著問，召委馬文君排定5月16日前往太平島考察，若邀請吳釗燮一同前往，他是否會應邀？
吳釗燮說，屆時可能外賓多如牛毛，他不可能在那時去到外國或離島，並指出，太平島一直是我國領土，相關問題應該是問內政部。