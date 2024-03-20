小奶貓的侍衛！法鬥揹超萌小貓回家影片曝 網友直呼：融化人心
現代家庭喜愛養狗或貓，也有同時擁有貓與狗的家庭，幸運的話會看到兩者和諧相處的美好畫面。近期有一則影片關於狗揹著小奶貓逛街，被網友放上社群平台後引發網友關注，只見影片中有一隻超可愛的小奶貓，舒服地趴在法國鬥牛犬的背上，而法鬥犬則慢悠悠地逛著街，讓網友們直呼「被融化」。
國際中心賴正琳／綜合報導
住在泰國東北部沙功那空府（Sakon Nakhon）的寵物主人歌塔蒂（Gotuck Namcharee）拍攝自家寵物狗，揹著剛出生一個多月大的奶貓，只見奶貓縮在牠衣服上的口袋，法鬥犬則當起護衛和保姆，帶著奶貓看花和逛街，這麼可愛的畫面被寵物主人拍下，並放到社群平台上，引發網友們討論。
寵物主人歌塔蒂表示，這隻法鬥犬大約四歲，小奶貓則是剛到家裡的成員，有時會趁法鬥犬趴著時，鑽到牠的衣服口袋上。寵物主人認為看小奶貓騎在狗身上到處跑，實在太有趣又可愛，因此想跟網友們分享。雖然影片最後法鬥犬突然奔跑，導致小奶貓掉落，但寵物主人表示小貓安全無虞，大部份時間法鬥犬都會慢慢地揹著小奶貓散步。
網友們看到後紛紛認為這兩個小動物簡直太可愛了，同時撫慰下班後疲累的心；另外也有網友認為看到小狗和貓咪像家人一樣相處，感覺十分溫馨。