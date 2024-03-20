吳奇隆不敵歲月！詭異55身、五官顯老 影迷大驚：好像成龍
53歲吳奇隆2015年再娶小16歲大陸女星劉詩詩，神仙眷侶廝守至今9年，龍子「步步」已經快5歲，近年吳奇隆多在對岸活動，上個月回台參加公司尾牙，沒待多久就返陸，年過半百的他依然是型男大叔，然而，近來微博流傳他和民眾的合照，除了體態變五五身，還撞臉功夫巨星成龍，引發議論。
記者楊穎軒／綜合報導
曝光的照片，吳奇隆穿黑色短T、抓破牛仔褲，在餐館裡和路人合影，面容看上去有些蒼老，以及鏡頭角度關係，身高173公分的他，身材比例變得矮小，網友直呼：「變成成龍了」、「肩膀和胸好怪異，是因為年齡大了，骨骼變形了嗎」、「鼻子特別像！」
另一張相片，吳奇隆穿連帽上衣和夾克，站在150公分原PO身旁，帥度和體型則較為正常，網友大讚：「真羨慕，好喜歡吳奇隆」、「還是很有魅力！」
吳奇隆過去多次被發現體型福態，2022年參加大陸綜藝節目，受訪片段不知是冬衣太厚重還是真的發胖，吳奇隆被港媒形容「面部浮腫，身材發福，跟昔日《步步驚心》的四阿哥完全判若兩人」，感嘆一代型男也敵不過歲月摧殘，不過多數網友緩頰，吳奇隆已經50多歲，年紀大身材也會橫向發展，狀態算是保養得很不錯。
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