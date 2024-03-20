媽祖遶境吸金數10億！學者盤點5大效益、陸生「因這事」哭著回去

00939掛牌爆77萬張奪台股成交王　理財作家直呼：搶進立刻套牢了

▲00939今（20）日掛牌上市，爆77萬張大量成台股成交王。不過，理財作家樂活大叔施昇輝認為，ETF價格與淨值有關，直呼「今天搶進的人立刻套牢了」。（圖／資料照片）
▲00939今（20）日掛牌上市，爆77萬張大量成台股成交王。不過，理財作家樂活大叔施昇輝認為，ETF價格與淨值有關，直呼「今天搶進的人立刻套牢了」。（圖／資料照片）

記者魏妤庭／台北報導

高股息ETF已是近來最熱門的話題，統一台灣高息動能（00939）在3月初募集，今（20）日掛牌上市，以15.11元掛牌，才短短12分鐘就爆20萬張大量，盤中突破47萬張，價格飆出15.39元，漲幅1.85%，但尾盤由紅翻黑，以15.03元作收，儘管守住15元掛牌價，但收跌0.53%。對此，理財作家樂活大叔施昇輝在臉書秀出00939盤中走勢圖，直說成交了77萬張，「今天搶進的人立刻套牢了」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
00939今日掛牌上市，以15.11元掛牌，中盤一度上到15.39元，連帶使成分股如聯詠、長榮也一度漲勢強勁。不過，收盤前半小時由紅翻黑，一度掉到15.01元，最終以15.03元作收，收跌0.53%，但成交量達77萬張，奪下今天台股成交王的寶座。

施昇輝日前在00940爆發購買潮時，就曾表達擔憂，認為許多人不懂ETF，以為ETF像個股一樣，上市會有蜜月行情，一上市就會大漲，立刻就可以賺錢，但實際上ETF完全追蹤淨值，是沒有想像空間的，萬一上市台股大跌，ETF也會重挫。並強調ETF應該是以定期定額方法購入，直說「ETF本該是安靜的角落現在卻已經成了吵雜的夜市」。

今日00939掛牌上市，施昇輝在收盤不久就貼出00939的盤中走勢圖，並表示，00939今日成交了77萬張，「今天搶進的人立刻套牢了」。他說，ETF價格只與淨值有關，不要以為它會偏離淨值太多、太久，更不該以為它會成為飆股。上市前申購的人，也不要以為有蜜月行情，今天賣掉頂多賺2%，「真的很難賺」，也很難有短線價差。直呼「希望不懂ETF的人早點離開夜市，把寧靜還給大家」。

發文一出，有網友表示贊同認為，「ETF有市值、淨值，太熱門就會有一堆人追造成溢價，而溢價太高會有大戶套利。」、「至少理解ETF的漲跌只會跟成分股有關，一堆人擠著買只會造成溢價，讓出擊市場的法人賺錢而已。在次級市場的散戶就算搶購也是難以讓ETF漲得很高。」。但也有網友表示，半個月2%獲利率算高了，不難賺啊，郵局一年不到2%。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

00939成交王但尾盤翻黑　掛牌首日爆77萬張、跌破淨值15.11元

00939今掛牌爆77萬張大量奪台股成交王寶座　由紅翻黑引網友熱議

00939空降成第6大高股息ETF　今掛牌股價創新高、40檔成分股曝光

00939上市爆大量！10大成分股很給力全漲　進場申購的都有賺

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞