00939掛牌爆77萬張奪台股成交王　理財作家直呼：搶進立刻套牢了

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施昇輝日前在00940爆發購買潮時，就曾表達擔憂，認為許多人不懂ETF，以為ETF像個股一樣，上市會有蜜月行情，一上市就會大漲，立刻就可以賺錢，但實際上ETF完全追蹤淨值，是沒有想像空間的，萬一上市台股大跌，ETF也會重挫。並強調ETF應該是以定期定額方法購入，直說「ETF本該是安靜的角落現在卻已經成了吵雜的夜市」。
今日00939掛牌上市，施昇輝在收盤不久就貼出00939的盤中走勢圖，並表示，00939今日成交了77萬張，「今天搶進的人立刻套牢了」。他說，ETF價格只與淨值有關，不要以為它會偏離淨值太多、太久，更不該以為它會成為飆股。上市前申購的人，也不要以為有蜜月行情，今天賣掉頂多賺2%，「真的很難賺」，也很難有短線價差。直呼「希望不懂ETF的人早點離開夜市，把寧靜還給大家」。
發文一出，有網友表示贊同認為，「ETF有市值、淨值，太熱門就會有一堆人追造成溢價，而溢價太高會有大戶套利。」、「至少理解ETF的漲跌只會跟成分股有關，一堆人擠著買只會造成溢價，讓出擊市場的法人賺錢而已。在次級市場的散戶就算搶購也是難以讓ETF漲得很高。」。但也有網友表示，半個月2%獲利率算高了，不難賺啊，郵局一年不到2%。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。