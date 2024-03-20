GTC大會／輝達最新AI晶片B200 每顆95到130萬元！Meta年底先拿貨
輝達執行長黃仁勳昨（19）日在GTC大會宣布推出新款AI晶片Blackwell B200，並指出包括微軟、亞馬遜、谷歌都是客戶。而黃也對外透露Blackwell GPU每塊晶片價格將會落在3萬到4萬美元之間，約新台幣95萬到130萬，較前一代H100的2.5至3萬美元提高不少。同時，Meta也對外透露，年底會取得B200首批發貨。
記者許家禎／台北報導
目前輝達H100和H200晶片已成為人工智能應用的首選GPU，過去幾個季度幫助輝達數據中心業務飛快成長，而此次新發表的Blackwell B200，其配置是H100的30倍。最新一代晶片Blackwell運作將更快速、更節能，因為Blackwell結合了兩種晶片，擁有2080億個電晶體，較前一代800億個電晶體更複雜、龐大。
黃仁勳表示Blackwell「不只是晶片，而是一個全新的平台」，並稱這個全球最大晶片採用台積電4nm製程，支援多達10兆參數的模型進行AI訓練和即時大語言模型（LLM）推理，而相關產品則在今年稍晚問世。
輝達也透露包括微軟、亞馬遜、谷歌都是客戶。而黃仁勳在接受美媒CNBC採訪時表示，Blackwell GPU每塊價格將會落在3萬到4萬美元之間，約新台幣95萬到130萬，並表示他們已經投入100億美元在研發這項產品上。
為此，美國投行Raymond James預估輝達製造一塊B200晶片的成本約為6千美元，其售價又是成本的5倍以上，輝達可望在B200晶片量產後獲得不錯的利潤。而輝達最大客戶Meta於19日表示，今年稍晚將取得B200首批發貨，呼應Meta執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）日前稱要使用最先進AI晶片用於公司的LLaMA模型。