王義川控王育敏昔「護航頂新黑心油」 她喊抹黑：道歉否則提告
民進黨政策會執行長王義川今（20）日批評，甫辭去兒福聯盟董事的國民黨立委王育敏在委員會宣稱虐兒案是從媒體上知情，以召委身份排專案報告，甚至在2014年時，王育敏開會僅5秒就強制散會，不讓民進黨立委續追頂新的廢油事件，是「頂新黑心油護航門神」。對此，王育敏駁斥，指控完全悖離事實，王義川在記者會上的言論是惡意汙蔑，嚴重涉及毀謗，「請王義川立即道歉，否則不排除提告」。
記者林怡昕／台北報導
「王義川開記者會之前，沒有認真做功課嗎？三個多小時的會議你影片只看五秒？」，王育敏指出，2014年10月2日的立法院衛環委員會會議自早上九點開始，當時民進黨委員不斷阻撓議事進行、蓄意杯葛使得登記質詢的立委們無法上台質詢，議事空轉直到中午十二點多，協商也未果，不得已才宣布散會，會議開了三個多小時，整場會議都有文字及影像會議紀錄為證，絕非王義川指稱「五秒散會」，請王義川不要故意擷取片段畫面誤導大眾。
王育敏認為，王義川在記者會上的言論是惡意汙蔑，嚴重涉及毀謗，要求民進黨勿顛倒是非、散播不實言論，並擬對王義川惡意誤導大眾提出告訴，如果王義川有認真先做過功課，就會知道她過去擔任立委以來多次召開記者會捍衛消費者權益，均有紀錄可查。
王育敏續指，在法案推動上不論是加重食品非法添加物罰鍰及徒刑、禁止瘦肉精、禁止反式脂肪、加強食品標示，以及通過垃圾食品管制條款等等，都是在她過去任內推動，自己捍衛食安不遺餘力，怎麼可能為黑心食品護航，「黑心政客跟黑心食品一樣可惡，請王義川立即道歉，否則不排除提告。」