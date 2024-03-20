焦凡凡Threads公開徵求助理 條件曝光：不是為了接近婁峻碩
31歲女藝人焦凡凡去年11月與男團五堅情成員婁峻碩共遊馬爾地夫，婁峻碩於當地進行求婚，2人預計將於今年登記結婚。近期，焦凡凡在Threads上公開徵求助理，首要條件就是「不是為了接近婁峻碩」，甜蜜「護夫」貼文一出，讓不少粉絲閃瞎雙眼。
記者張一笙／綜合報導
焦凡凡與婁峻碩愛情長跑7年，2人都陪伴對方度過各自最難過的日子，感情十分穩定。昨（19）日焦凡凡現身社群平台Threads，先是貼文詢問「這裡應徵得到助理嗎？感覺太簡單到很難挑」，接著提出條件之一，必須「不是為了接近婁俊碩」，並坦言在工作上不太會遇到他。
焦凡凡這則貼文一出，吸引不少粉絲紛紛湧進留言區，並表示：「選我選我」、「誰是婁峻碩」、「我只在乎薪水」、「為了接近妳可以嗎」，反應十分踴躍，如今焦凡凡已將貼文刪除。
焦凡凡2015年開始經營YouTube頻道，曾因在速食店打工，在臉書社團「表特麥當勞」爆紅。曾參與「創作鬼才」黃明志舉辦的「AMOi- AMOi百萬女團選拔賽」，落選回台以後加入反骨男孩，拍攝一系列影片後闖出名聲。目前焦凡凡與反骨男孩分道揚鑣，獨自經營個人頻道，內容主要以生活日常及旅遊、活動Vlog為主。
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