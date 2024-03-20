台灣人最愛遊樂園洗牌了！「冠軍單月擠39萬人」　六福村僅排第6

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根據觀光署日前最新公布的觀光人潮數據，2024年第一個月份拿下最受遊客歡迎的遊樂園是位於台中的「麗寶樂園」，單月造訪人次高達39萬人次；第二名則是位於高雄的「義大世界」，一月份也有33萬餘人造訪；第三名則是位於台北士林的「兒童新樂園」，單月累積16萬餘人造訪。
至於第四名至第十名，依序分別為「南投九族文化村（7萬5千人）」、「雲林劍湖山（5萬3千人）」、「新竹六福村（4萬9千人）」、「花蓮遠雄海洋公園（3萬7千人）」、「桃園小人國（2萬9千人」、「台南頑皮世界（2萬7千人）」以及「新竹小叮噹科學園區（2萬7千人）」。
義大世界人潮逼近麗寶樂園！六福村被九族文化村、劍湖山超車
這次2024年遊樂園景點開局，在前三的排名當中，跟去年大致走勢沒有什麼變化，不過值得一提的是，高雄「義大世界」的表現已經接近先前遙遙領先的台中「麗寶樂園」，加上在一月底時黃色小鴨炫風來到高雄，讓高雄湧入大批觀光人潮，不少人的套裝行程可能都有排進主題遊樂園，二月的成績是否能一舉超車麗寶樂園，還有待觀察。
另外則是經典的「三六九」，在去年的趨勢線當中，新竹六福村一直都是僅次新型遊樂園的王者，長期都排名在第四名，不過2024的開局，竟然由南投「九族文化村」躍上第四名的位置，雲林「劍湖山」也超車六福村，拿下第五名；而六福村就如其名正在第六名的位置，不過相差不是非常大，中間位置排名小小洗牌，未來要超車的機會還是很多，今年誰能一舉拿下台灣最強遊樂園封號，拭目以待。
九族文化村開紅盤第四名！二月、三月櫻花季再加成
九族文化村在今年一月表現相當好，過去都是觀光人潮排名第六、第七的位置，今年1月就開紅盤殺到第四名，加上櫻花季的加成，預估二月及三月的觀光人潮應該會相當不錯，而目前一年一度的櫻花季已經結束，從三月下旬至四月仍有薰衣草可以觀賞，想要前往南投遊玩的民眾，不妨可以加入九族文化村的行程到此一遊哦！
至於目前的遺珠之憾，就屬於花蓮「遠雄海洋公園」，在一月份排在第七名的位置，跟去年的排名沒有太大變化，不過去年才剛重砸7億升級，勢必在今年要有「看見成績提升的壓力」，升級的內容包括新增「海底王國」遊樂區，一共新增了5項設施，包括「海國王號」、「水母萬花筒」、「海底探險家」、「乘風破浪」和「海洋嘉年華」等，許久未去的遊客去過後大讚升級有感，最近在社群也頗有討論，今年是否能上升到台灣遊樂園前五的位置，也是令人期待囉！