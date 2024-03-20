東元變天？傳經營權移轉焦家 華新駁斥！表態支持現有經營團隊
機電大廠東元今（2024）年5月改選董事，由於之前發生黃茂雄長子、菱光科技董座黃育仁「父子對決」的狀況，因此此次改選引發關注，3月初黃育仁陣營依規定已提出4席董事與4席獨董的名單。而今（20）日有周刊報導，3大股東包括寶佳林家、華新麗華焦家和東元集團會長黃茂雄已達成共識，新董座將由焦家推派，開啟華新焦家時代，但華新隨後發出聲明表示，支持東元現有經營團隊。
記者許家禎／台北報導
東元5月24日將召開股東會改選11席董事，其中4席獨董。東元3大股東寶佳林家、華新麗華焦家和東元集團會長黃茂雄，4月中將共同足額提名11席董事，而黃茂雄長子、菱光科技董座黃育仁也依照規定於3月初提名8席，讓今年東元改選出現19人搶11席的激烈競爭態勢。
不過，今日有周刊報導，東元董事改選將變天，經營權將和平移轉至華新焦家。指出3大股東已同意按股權比例分配，寶佳4席、華新麗華3席，新董座則由焦家提名的3席董事中推派，剩下4席董事則由黃茂雄父子自行協商，開啟華新焦家時代的新局。
面對董事改選，東元董事長邱純枝日前出席法說會，被問到有無續任東元董座意願，她的回答是「順其自然」。至於華新今日則對外回應，華新沒有經營東元的經驗與精力，現有的經營團隊做的很好，支持現有的經營團隊。