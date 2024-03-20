山西高速公路「特大交通事故」 巴士撞壁釀14死、37傷
中國山西省昨（19）下午發生了一起重大車禍，一輛載有51人的巴士在中國G59呼北高速公路上因不明原因撞擊隧道牆壁，造成至少14人死亡、37人受傷送醫，由於近期包含北京、瀋陽、台州接連發生不尋常交通事故，此消息直到週三中國官媒才正式對外宣布，這也引發許多關於這例「特大交通事故」的討論，懷疑是否有蓄意策劃的可能。
國際中心楊智傑／綜合報導
綜合中媒《新華社》、《央視》報導，這起車禍發生在中國G59呼北高速的山西省吉河段的西家塔隧道，時間約在昨日下午2時37分。巴士在北上路段不明原因撞擊了隧道牆壁，導致多人被困。事故共造成至少14人死亡，37人受傷送醫，其中傷者的人數及傷勢情況目前尚不明確。
報導稱，山西省公安廳交通警察總隊和臨汾市相關方面透露，這起「特大交通事故」已造成14人死亡，37人受傷，但呼北高速吉（縣）河（津）段高速公路目前在山西高速交警的指揮下已經恢復通行，而事故的具體原因仍在進一步調查中。
公開查詢的資訊顯示，G59呼北高速是內蒙古呼和浩特到廣西北海高速公路的簡稱，是中國國家高速公路網11 條南北縱線中的第7條。該公路北起於內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區呼和浩特南收費站，南止於廣西自治區北海市鐵山港區向海大道與海港路交叉口，全線長2803公里。