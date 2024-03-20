范少勳帶劉俊謙上摩鐵！《這裡》情趣房「激情20回」再衝沙灘開戰
台港男神范少勳、劉俊謙大銀幕首度合體電影《我在這裡等你》，今（20）日宣布定檔5月10日上映並曝光首支花絮；雙帥在汽車旅館瘋狂壁咚20回，導演鄧依涵下指令要范少勳有「逗另一半」的感覺，沒想到劉俊謙大笑場：「你好像道明寺，我是杉菜！」意外還原《流星花園》浪漫場景。
記者黃雅琪／綜合報導
電影《我在這裡等你》今日發布「當我們chill在一起」花絮，其中一場汽車旅館的壁咚戲，描述阿翔（范少勳飾演）帶天宇（劉俊謙飾演）投宿，進房卻發現是監獄主題情趣房，天宇想逃離結果被阿翔阻攔。當天范少勳嘗試20幾次不同姿勢的壁咚，由於導演希望阿翔像「逗另一半」對待天宇，范少勳即興加上壞笑表情，讓劉俊謙忍不住NG爆笑：「你這樣笑很像道明寺！」逗樂全場。
另一幕天宇和阿翔爭執扭打的「火熱沙灘咚」也是一大看點，拍攝時恰逢恆春盛夏，頂著高溫又是動作戲，兩人都快體力透支。劉俊謙回憶：「我們事先排練很多次，那天超級熱，一路打到他趴在我上面，我雖然看著他，其實眼睛睜不太開，有種要中暑感覺！」雙帥敬業演出，也讓畫面完美呈現激烈中帶點曖昧的氛圍感。
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