赴府會見！賴清德就職總統　史瓦帝尼總理：對台灣支持不動搖

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賴清德指出，今年1月他得到台灣人民的支持，當選中華民國台灣第16任總統，未來上任後，將延續蔡英文務實、踏實與穩健的外交政策，在兩國堅定友好關係上，積極提升雙邊關係，鞏固台史邦誼，攜手合作面對未來各項挑戰，為兩國人民福祉繼續打拚。
賴清德認為，台灣是史國相當重要的合作發展夥伴，近期國際供應鏈持續重組，資通訊科技為我國優勢，台灣非常樂意分享經驗，未來，新政府將在台史雙邊合作計畫下，以及史國對外資產業的優惠政策環境中，持續推動兩國資通訊合作發展，「我國對史瓦帝尼的承諾堅定不移，有關史國政府近期推動之戰略儲油槽計畫及其他交流合作計畫，我國一定會全力支持」。
賴清德表示，台史兩國都是愛好和平的國家，對於中國試圖破壞台海和平穩定，施壓台灣外交空間、單方面改變台海現狀，史國始終堅定不移，給予台灣強力支持，他及全體台灣人民都衷心感謝。
賴清德指出，相較中國，台灣對於史國的承諾都是具體可兌現的計畫，且有深厚、長遠的歷史可以證明我國的支持堅定不移，對於擁有史國這樣好的國際夥伴以及真切的國際友人，他要再次表達感謝與榮幸。
賴清德提到，恩史瓦帝三世國王（King Mswati Ⅲ）將率團參加他於5月20日的總統就職典禮，請戴羅素總理代向史王轉達竭誠歡迎之意，希望屆時與史王就深化台史雙邊合作關係、經貿產業交流等合作議題，持續交換意見。
戴羅素致詞時說，他要恭賀台灣在今年1月13日成功舉行總統大選，賴清德在這場激烈的選戰中獲得勝利；他認為，這反映出台灣人民對賴清德的執政能力有信心，而台灣民進黨將連續第3次執政，在台灣政治史上佔有一席之地。
戴羅素提到，恩史瓦帝三世國王相當期待今年5月20日，合乎憲政秩序權力交接的重要時刻；他強調，在賴清德當選人就職後，史瓦帝尼對台灣的支持不會動搖，此行訪台就是為了要重申史瓦帝尼與台灣的外交承諾；兩國外交承諾具獨特性，應為後代留存，台史邦誼植基於互相理解、穩定與繁榮之上，他們對未來相當樂觀。
戴羅素指出，史國第12屆國會第一會期約在一個月前正式開議，史王發布幾項指示，展現對國家社經發展的重視，包括在未來幾月內開始建設戰略儲油槽，及確保所有人民獲得高品質醫療服務，另外，台灣技術團正協助興建史國國際會議中心與五星級旅館，盼此興建計畫於今年底完成，兩週前，史國中央銀行總裁也來台訪問，就兩國金融與銀行業的合作進行討論。
戴羅素也提到台史最新合作進展，今年3月4日，台灣證券交易所（TWSE）和台灣碳權交易所（TCX）分別與史瓦帝尼證券交易所（ESE）簽署合作備忘錄，是兩國資本市場的重要里程碑，史國政府也期盼與台灣建立災害與風險管理方面的合作。
針對賴清德對史國發展承諾的支持與投入，戴羅素表達由衷感謝，並表示，史國對賴清德即將開展的憲法職權與執政能力深具信心，也堅定相信台史邦誼將持續發展。