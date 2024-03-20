肛門非百寶袋！盤點悲慘案例 活鰻魚、小龍蝦外「這項」猜不到
有媒體報導高雄一名男子將一顆椰子塞入肛門，無法取出急赴急診求助，最終醫師只好開刀剖開病患肚子與直腸將椰子取出，事後也被刊登至《英國醫學期刊》國際期刊。而盤點過往國內外悲慘案例，除了垂手可得的手機、酒瓶外，甚至還包括活生生的小龍蝦與鰻魚，另有法國88歲男子曾將一戰時期未爆彈塞入肛門，讓醫院緊急疏散醫護人員外，更呼叫拆彈人員求援。
記者陳威叡／台北報導
民眾將異物塞進肛門的獵奇新聞時有所聞，除了垂手可得的手機、酒瓶外，2020年巴西曾有一名男囚犯，因入監搜身時行為舉止怪異，經X光掃描後發現，體內竟藏有8支手機、4個插頭，7片晶片，另有一根充電線，最後未經醫療，自行排出這些「異物」。
而2021年中國一名年僅14歲的少年，看完知名求生節目《荒野求生秘技》後，想效仿主持人貝爾（Bear Grylls）用肛門吸收水分求生，竟找來一隻小龍蝦將其塞入肛門，未料小龍蝦求生意志堅強，鑽進腸道深處，讓少年不得不前往就醫，而最終小龍蝦被取出後斷成兩節。
2022年法國一名88歲男子，自行前往急診室稱在肛門內塞入一枚「一戰時期的未爆彈」，讓院方驚訝不已，經檢查後發現所言不假，直腸內卡了約20公分長、5公分粗的物體，讓醫院緊急疏散醫護人員外，更呼叫拆彈人員求援，最後因砲彈太大，只能透過動手術將未爆彈從腹部取出。
去年波蘭有一名男子聽信民間療法，將活鰻魚放入肛門有助於解除便秘，因身體不適只好求助醫師，而醫師在手術過程中也發現病患直腸內有3公分穿孔，推測鰻魚想要掙脫所致，最厚鰻魚順利取出，總長度目測超過30公分。