GTC大會／黃仁勳演講魅力大爆棚　外媒分析師驚：和泰勒絲有得比

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有媒體提早4小時前往現場發現，入場處早已大排長龍，形容黃仁勳的魅力和泰勒絲有得比，不知情者可能真的會以為是演唱會，更有外媒將GTC喻為「AI界的胡士托音樂節」（the Woodstock of AI）。
國外有分析師表示，GTC的盛大登場，讓輝達迎來「泰勒絲時刻（Taylor Swift moment）」，指出雖然不能說黃仁勳在1萬5000名觀眾面前的主題演講中，有聽到特別驚喜的內容，但卻更清楚的提醒大家輝達在AI領域的主導地位。
分析師認為，雖然外界可能擔心輝達在過去一年以及如今的的強勁表現，會在2025年時出現缺口，但公司剛發布的Blackwell晶片架構，可能會成為2025年的重要成長動力， Blackwell的業績將刺激需求，並支持輝達至少到2025年的高速成長。他讚揚輝達廣泛的軟體合作夥伴關係，這可能會為其硬體帶來更多的工作量，似乎是鞏固輝達在軟體和模型領域開發者領先地位的一種方式。
也有其他分析師指出，大家對於這次輝達GTC的期許很高，媒體炒作更將其推上制高點，也許真的很難「不辜負」這樣的期待，但黃仁勳的演講仍然留下了深刻的印象。對於輝達的業績與股票表現，外資將目標價喊上1000美元，此番成就讓分析師大嘆「超越泰勒絲！泰勒絲不是唯一一個能賣光體育場門票的人。」
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