GTC大會／黃仁勳演講魅力大爆棚　外媒分析師驚：和泰勒絲有得比

▲國內外媒體、名嘴、主持人、分析師常將黃仁勳與泰勒絲相提並論，稱兩人在各自領域的成就皆無人能及。（圖／擷取自輝達YT、泰勒絲IG）
▲國內外媒體、名嘴、主持人、分析師常將黃仁勳與泰勒絲相提並論，稱兩人在各自領域的成就皆無人能及。（圖／擷取自輝達YT、泰勒絲IG）

記者鄭妤安／台北報導

美國鄉村音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）魅力襲捲全球，巡迴演唱會在世界各國帶起的經濟效益數字一個比一個還要驚人，引起各界討論「泰勒絲經濟學現象」（Swiftonomics）。黃仁勳近年帶領輝達掀起AI狂潮，公司市值暴增，自今年2月起，開始有媒體、名嘴、主持人、分析師將他與泰勒絲相提並論，稱兩人在各自領域的成就皆無人能及。

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輝達（NVIDIA）「GTC 2024」大會於美國時間3月18日正式登場，執行長黃仁勳於聖荷西會議中心（San Jose Convention Center）舉行主題演講，不僅於會中發表隊AI人工智慧的看法，更曝光最強AI晶片Blackwell GPU頂規。現場座無虛席，約聚集1萬5000名觀眾，官方YouTube更高達6萬多人觀看，規模盛大、氣勢滂薄，黃仁勳幽默澄清「這不是一場音樂會」，全球價值100兆美元的行業都出席了會議，對於GTC 2024能夠召集大量非IT行業的代表，他感到非常自豪。

有媒體提早4小時前往現場發現，入場處早已大排長龍，形容黃仁勳的魅力和泰勒絲有得比，不知情者可能真的會以為是演唱會，更有外媒將GTC喻為「AI界的胡士托音樂節」（the Woodstock of AI）。

國外有分析師表示，GTC的盛大登場，讓輝達迎來「泰勒絲時刻（Taylor Swift moment）」，指出雖然不能說黃仁勳在1萬5000名觀眾面前的主題演講中，有聽到特別驚喜的內容，但卻更清楚的提醒大家輝達在AI領域的主導地位。

分析師認為，雖然外界可能擔心輝達在過去一年以及如今的的強勁表現，會在2025年時出現缺口，但公司剛發布的Blackwell晶片架構，可能會成為2025年的重要成長動力， Blackwell的業績將刺激需求，並支持輝達至少到2025年的高速成長。他讚揚輝達廣泛的軟體合作夥伴關係，這可能會為其硬體帶來更多的工作量，似乎是鞏固輝達在軟體和模型領域開發者領先地位的一種方式。

也有其他分析師指出，大家對於這次輝達GTC的期許很高，媒體炒作更將其推上制高點，也許真的很難「不辜負」這樣的期待，但黃仁勳的演講仍然留下了深刻的印象。對於輝達的業績與股票表現，外資將目標價喊上1000美元，此番成就讓分析師大嘆「超越泰勒絲！泰勒絲不是唯一一個能賣光體育場門票的人。」

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