凱特王妃露面影片平息不了陰謀論！網友不買單質疑是「替身」

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其實不僅網友，連《BBC》記者麥克拉蘭（Sonja McLaughlan）都在社群媒體發文稱影像中的女子「顯然不是凱特」，不過之後貼文已被刪除。至於以模仿凱特聞名的英國網紅海蒂（Heidi Agan）則保證影像中的人不是自己，並說自己雖然不是鑑別真偽專家，但是「百分之百相信影片中的是凱特夫婦」。
《BBC》的首位假訊息查核專家記者史普琳（Marianna Spring）認為，目前沒有任何證據表明影片中的凱特是替身，也沒有任何證據表明影像經過任何形式的編輯，但這依舊無法阻止更多的陰謀論產生。據史普琳統計，在影片曝光後的24小時內，關於影片中人是凱特替身的相關文章在X上已經獲得超過1200萬次瀏覽，在TikTok則獲得超過1100萬次瀏覽。
史普琳也實際詢問了幾位散佈這些觀點的網友，即便沒有證據，他們都對不覺得自己在社群媒體上的發文有問題，一位德國網友說言論自由是最重要的價值，一位美國網友則說這是她第一次評論英國王室，因為她感受到大眾對於這話題「真切的關心」。
《美聯社》報導指出，假如有人期待凱特夫婦購物的這段影片能夠阻止陰謀論繼續流傳，那他可能要失望了。利物浦大學教授耶茨（Simeon Yates）表示，如今的媒體環境變化如此之快，人們一旦出現資訊缺口就會想要立即填補它，這就是陰謀論不斷滋生的原因。耶茨強調，「凱特陰謀（Katespiracy）」能夠引起人們共鳴，因為英國王室一直以來兼具公開性與神秘色彩，大家對其投入情感，且人們與生俱來會因為「覺得自己知道秘密」而感到情緒滿足。
倫敦國王學院的陰謀論專家阿靈頓（Daniel Allington）則認為，人們想要談論英國王室，人們想要了解英國王室最近發生什麼事，如果人們無法獲得答案，他們就會用各種看似無中生有的猜測來填補空白。一旦人們開始這麼做，此時的任何官方說法都會遭到質疑，一旦人們相信真相另有隱情，你就很難說服他們眼前的就是真相。