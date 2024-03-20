辣模全裸秀離婚戒指！結婚4年前夫狂出軌 瀟灑喊：離開他該慶祝
32歲美國辣模艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski）擁有火辣身材、美豔外貌，她曾在電影《控制》（Gone Girl）飾演「地表最強小三」，因而爆紅，2018年她嫁給電影製片人塞巴斯蒂安貝爾麥克格萊德（Sebastian Bear-McClard），卻在2022年離婚，近來她更將婚戒切割兩半改成「離婚戒指」。
記者吳昕蓓／綜合報導
艾蜜莉瑞特考斯基今（20）日曬出辣照，只見她全裸躺在床上，露出性感深溝，並秀出手上的兩只鑽戒，而這兩只鑽戒其實背後藏有意義。這原本是一枚鑽戒，當時塞巴斯蒂安貝爾麥克格萊德求婚時，兩人一起同心設計梨形與八角形的雙鑽戒指。
然而兩人結婚4年期間，塞巴斯蒂安貝爾麥克格萊德多次出軌，也讓艾蜜莉瑞特考斯基心灰意冷離婚，特別將戒指送給請珠寶設計商ALISON LOU重新設計，將戒指分割成兩枚新鑽戒，並宣布這是「離婚戒指」，雖然離開不完美的婚姻，但還是留下這枚戒指提醒自己離開不愛自己的人應該要慶祝，瀟灑態度帥翻網友。
事實上，艾蜜莉瑞特考斯基當初為了和塞巴斯蒂安貝爾麥克格萊德結婚，婚禮也只簡單辦辦，當時就已經有許多人看衰這段感情，但艾蜜莉瑞特考斯基離婚後也沒有消沈太久，身邊很快出現布萊德彼特（Brad Pitt）、哈利史泰爾斯（Harry Styles）等大咖男星。
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