全球人壽30周年！邁向永續企業 今年遞交SBTi承諾書目標減碳4.2%
全球人壽今（2024）年創立滿30周年，並以「全球30，因愛而在」為30周年主題，邀請4位傑出ESG女力領袖，傳遞「我們一起讓世界更好」的精神。董事長林文惠今（20）日在記者會表示，全球人壽的首要目標並不在擴大規模，而在成為真正的永續企業，她更與總經理馬君碩共同宣布，將於今年正式提交SBTi科學基礎目標承諾書，設定4.2%的營運減碳目標，落實全球人壽從30走向永續的承諾。
記者顏真真／台北報導
全球人壽30年來締造許多非凡的里程碑，從外商一路成長至今，經過4次併購，服務約300萬名保戶，過去10年獲利穩健，資產規模達新台幣1兆4千億，是國內資產第八大壽險公司。在今日30周年記者會上，包括壽險公會理事長陳慧遊及眾多全球人壽合作夥伴也共襄盛舉，並全台首播全球人壽30周年主題廣告，透過全球人壽及4位傑出ESG女力領袖，包括社企流創辦人林以涵、國際棒球裁判劉柏君、石虎醫生陳芸詩以及永續時尚C Jean簡君嫄，共同傳遞「我們一起讓世界共好」的精神，亦彰顯女力在現今社會不可或缺的重要角色，而4位傑出ESG女力領袖也現身會場，以行動表達對全球人壽ESG永續發展的支持，。
全球人壽董事長林文惠指出，全球人壽的首要目標並不在擴大規模，而在成為真正的永續企業。多年來，全球人壽在穩健經營中持續獲利、榮獲國內外各大獎項肯定，也在各方面積極升級轉型，包括在AI數位轉型、業務轉型、商品轉型或淨零轉型，都有亮眼的成績，不但在董事會轄下設立「永續發展委員會」，更由董事會直接督導「公平待客業務促進委員會」，一步一步，實現以人為本，利己利他的永續企業願景。
全球人壽總經理馬君碩也提到，未來將持續整合「金融」、「科技」、「服務」、「創新」與「永續」5大元素，朝「Future Branding」邁進，聚焦於公司營運策略的4大支柱，使企業更具競爭力且符合社會期望，穩健實現永續企業的願景。
林文惠說，全球人壽以落實低碳營運、創造幸福社會、重視責任投資3大ESG策略主軸，建立永續發展藍圖，落實對「人」及「環境」的永續承諾，並根據SBTi科學基礎減碳目標，以全球升溫1.5度C情境，設定4.2%的營運減碳目標。林文惠也偕同馬君碩，在流金沙臺啟動宣誓儀式，宣告全球人壽將於今年正式提交SBTi科學基礎減碳承諾書，和世界一起，走向2050淨零碳排，從30，走向永續。
最後，全球人壽也表彰服務屆滿25年資深同仁共5位，還有30年資深同仁共11位，感謝其對公司長期的愛與責任，現場並由30年資深同仁，並由全球人壽財務長張慶英代表致詞，長期堅守工作崗位不但是職場永續力的最佳展現，也彰顯全球人壽以人為本，利己利他的永續企業精神。